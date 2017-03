Je Tom Cruise pripravljen na četrti zakon?

Bo Tom Cruise znova stopil pred oltar? (Foto: Reuters)

Vanessa Kirby (Foto: AP)

Že nekaj mesecev se v Hollywoodu govori, da je slavni igralec Tom Cruise končno spet našel novo veliko ljubezen. Vse od leta 2012, ko se je Katie Holmes vložila ločitvene papirje in zahtevala skrbništvu za njuno hčerko Suri, se Tom v javnosti ni izpostavljal z novim dekletom. Toda po pisanju tujih medijev igralec razmišlja, da je končno prišel čas, da javnosti predstavi dekle, s katero se videva že nekaj časa.



Do zdaj se je vedelo le, da naj bi se Tom videval z mlado Britanko, zdaj pa so se mediji razpisali, da je nova Tomova srčna izbranka 28-letna soigralka iz filma Misija: Nemogoče Vanessa Kirby. Spoznal naj bi ju skupni prijatelj, vse do zdaj pa naj bi skrbno varovala njuno razmerje pred mediji. Neki znanec je za medije dejal, da Tom ne želi narediti napake in izpostavljati razmerja, tako kot ga je v času, ko je bil še skupaj s Katie.



"Tom želi, da Vanessa postane njegova četrta žena," je dejal vir blizu igralca ter dodal, da je Tom navdušen nad njenim igralskim talentom: "Tom je navdušen nad njenim talentom, karizmo in energijo. Producentom Misije: nemogoče je celo naročil, naj ima Vanessa ključno vlogo v filmu ..."



Igralec je bil najprej tri leta poročen z Mimi Rogers, sledilo je enajst leta zakona z Nicole Kidman, potem se je nekaj časa videval s Penelope Cruz in Nazanin Boniadin, nato pa je bil šest let poročen s Katie, s katero ima hčerko Suri.