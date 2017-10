Je velik prstan njen zaročni?

Čeprav je bila oskarjevka Jennifer Lawrence, ki hodi z več kot 20 let starejšim režiserjem Darrenom Aronofskyjem, poznanim po filmih Pi, Rekvijem za sanje, Črni labod, Rokoborec, precej sramežljiva, ko so jo fotografirali paparaci, so številni ljudje na fotografijah opazili, da ima na prstancu prstan z velikim dragim kamnom.

Mnogi so se ob tem vprašali, če nista morda že zaročena, saj je par skupaj približno eno leto, nazadnje pa sta skupaj posnela film Mati!, ki so ga kritiki in gledalci zaradi neobičajnosti sprejeli z mešanimi občutki. Film se je sicer na blagajnah od vseh njenih odrezal najslabše, saj je stal dobrih 28 milijonov evrov, v ZDA pa zaenkrat zaslužil "le" 13,6 milijona evrov.

Sta oskarjevka Jennifer in precej starejši režiser Darren že zaročena? (Foto: AP)

Par je sicer še vedno zaljubljen, saj večkrat hodita okoli z roko v roki in sta srečna, poročajo viri, čeprav drži tudi, da jima pozornost ni ravno pri srcu. In če morda film Mati! ne bo taka uspešnica, pa je očitno, da jima gre v zasebnem življenju precej bolje.