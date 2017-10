Je za učni uspeh pomembnejši talent ali delo?

Da bi si prihranili čas na poti do uspeha, so odlična investicija lahko prav individualne in posamezniku prilagojene inštrukcije v Učnem centru Horizont, ki so na voljo od jutra do večera.

Gotovo si ob pričetku novega šolskega ali študijskega leta vsakdo vedno znova v mislih obljubi, da se bo tokrat potrudil. Na začetku se ne zdi tako težko, saj je snovi malo in se vsaj v prvem mesecu zdi logična in razumljiva. Nato se prične zapletati oziroma nadgrajevati in vedno težje ji je slediti. Tako včasih pravimo, da se sicer veliko učimo, a za določeno področje enostavno nimamo niti volje niti ne vidimo smisla. Vlagamo torej veliko dela, a nimamo talenta. Je to tisto, zaradi česar ne napredujemo? Kadar se nam zdi snov težka – saj gre za področje, za katerega nam manjka "talent" – je predvsem pomembno, da si pravočasno poiščemo pomoč.

Učna pomoč, inštrukcije, priprave

Genij Einstein je dejal: "Nobenega posebnega talenta nimam. Samo strastno sledim svoji radovednosti." Njegove besede potrjujejo tudi sodobne raziskave s področja pedagogike, ki pravijo, da je s primernim pristopom mogoče vsakogar naučiti vse, v kar verjamemo tudi v našem podjetju. Razlika je le v tem, da se nekatere stvari tako kot genij učimo iz lastne radovednosti in nam je delo torej bolj v veselje, druge pa zato, ker se jih enostavno moramo – in zaradi pomanjkanja zanimanja gre delo počasneje ter težje. Ker želimo v našem podjetju vsakemu posamezniku vzbuditi oziroma ponovno povrniti radovednost in voljo do znanja, se trudimo kar najbolj upoštevati njegove želje in skupaj postopno graditi celovito znanje na poti do uspeha.

Naši inštruktorji verjamejo, da je največ znanja mogoče pridobiti v sproščenem in domačnem okolju s kreativno interakcijo med sodelujočima, zato stremijo k temu, da bi se vsak učenec počutil kar se da sproščeno in prijetno. Tako poučevanje pri nas poteka v sproščeni atmosferi s pristnimi odnosi.

Prednost, ki jo nudijo individualizirane priprave in inštrukcije, je torej tako v prilagajanju kot v možnosti, da se vsaki snovi nameni toliko časa, kolikor ga ta zahteva, da jo osvojimo. Včasih je napredek zelo enostaven, saj je korak do razumevanja precej majhen – potrebno je le postaviti vprašanje ali dve, ki ga pri pouku oziroma med predavanjem ne postavimo, ali pa smo ga postavili, a odgovor nanj ni bil niti malo v pomoč (ker nas profesor ni razumel, je odgovoril v "filozofskem", namesto praktičnem smislu, je z odgovorom poskrbel še za večji zaplet ter zmedo in podobno). Če se hočeš izogniti vsakdanjim „vkalupljenim“ procesom šolskega poučevanja, se nam pridruži pri dinamičnih inštrukcijah, ki jih ob interaktivnem sodelovanju lahko ustvarjata skupaj s tvojim inštruktorjem.

Imeti "talent" je koristno, a ni dovolj

Bomo dosegali boljši učni uspeh na področjih, kjer imamo več talenta, ali tam, kjer vlagamo več dela? Pomembno je, da se tako kot na primer športniki odločimo za učinkovitost in poiščemo način, kako bomo količino dela zmanjšali s tem, da najdemo sebi najbolj učinkovit način učenja, zato se pri nas lahko udeležite individualnih ali skupinskih inštrukcij, celoletnih priprav na maturo, možne pa so tudi inštrukcije na domu.

Kadar je snov nova in težka, je na poti do uspeha še kako nujno, da si težavo priznamo takoj. Sprijaznimo se: pri vsaki novi stvari smo najprej začetniki, nihče ni takoj mojster! A če začetnik najde mojstra, ki bo poskrbel za njegovo postopno napredovanje, bosta (velik ali majhen) talent in (enostavno ali težko) delo našla način, da se dopolnita v ravno pravšnjem razmerju.

