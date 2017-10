'Bodimo iskreni, vsi s(m)o vedeli! In žal mi je, žal za vse, ki so trpeli v tišini'

Je za dejanja in obnašanje Harveyja Weinsteina vedela velika večina delujočih v Hollywoodu? (Foto: AP)

Hollywood se še naprej ukvarja s škandalom okoli padlega producenta Harveyja Weinsteina, večina pa se brani, da pač "ni imela pojma, da nihče nič ne ve" in da bi "zagotovo kaj naredili", če bi seveda vedeli.

Samo peščica velikih imen se je ojunačila in obsodila Weinsteinove zlorabe, čeprav je on seveda vse obtožbe o seksu brez soglasja vehementno zanikal.

Igralska legenda Jane Fonda je priznala, da se je počutila "osramočeno", ko je slišala o spolnih napadih producenta, ki se razprostirajo čez skoraj tri desetletja. "Za Harveyja sem zvedela pred letom, za kar me je sram, a nisem rekla ničesar," je povedala. Rockerica Courtney Love je mlade igralke pred Weinsteinom svarila že leta 2005, ko je izjavila, da "če te Harvey Weinstein povabi v hotel na zasebno zabavo, ne pojdi".

Komik Seth McFarlane je nedavno razkril šalo o Weinsteinu s podelitve oskarjev leta 2013, ki je bil jezen odziv na prigodo njegove prijateljice, igralke Jessica Barth, ki mu je zaupala incident s producentom v njegovi hotelski sobi.

Scenarist, igralec in producent Scott Rosenberg, ki je delal pri filmih kot so Čudovita dekleta, Zvestoba do groba in Venom, pa je na Facebooku zapisal, da so tako ali tako vsi vedeli.

"Bodimo popolnoma iskreni glede ene stvari: vsi so je**no vedeli. Ne, da je posiljeval. Tega nikoli nismo slišali. A smo se zavedali njegovega groznega vzorca pretirano agresivnega vedenja. Vedeli smo za njegovo lakoto, apetite. Nič skrivnostnega ni bilo v tej njegovi neizprosni lakomnosti, kot požrešen oger iz pravljice bratov Grimm. Vsi raztegnjeni v bežne obljube potencialnih filmskih vlog. In treba je vedeti, da jih je veliko podleglo njegovemu mogočnemu šarmu. Prostovoljno. Kar je zagotovo vodilo v to, da je še v večjem obsegu delal, kar je delal," je zapisal Rosenberg in nadaljeval: "Dali so mi kariero, a mi je večno žal. Za vse ženske, ki so to trpele. Se opravičujem. Delal sem z Miro (Sorvino), Rosanno (Arquette) in Lysette (Anthony). Poznam Rose (McGowan), Ashley (Judd) in Claire (Forlani) že dolga leta ... Njihov pogum samo drži lučko nad mojo sramoto. Večno mi bo žal za vse, ki so trpeli v tišini ves ta čas. In so izbrali, da ostanejo tiho. Torej, da, žal mi je in sram me je. Ker na koncu koncev sem bil tiho, rekel nisem nič in tudi naredil nisem nič. Harvey ni bil nič drugega kot čudovit do mene. Zato sem se udinjal v dobrih stvareh in molčal. In za vse to mi je žal," je zapisal Rosenberg.