Jelena Rozga: Resnica vedno pride na dan

Ena najpopularnejših pevk na področju nekdanje Jugoslavije Jelena Rozga in Stjepan Hauser, priljubljeni član dua 2Cellos, sta še poleti skupaj uživala na počitnicah, sredi septembra pa sta v skupni izjavi za medije javila, da sta se po dveh letih in pol zveze odločila, da gresta vsaj svojo pot. In to je bil njun edini komentar glede nujne zveze.

A novinarje še vedno zanima, kaj se je zgodilo med njima? Če je do zdaj Jelena o tem molčala, pa si je zdaj premislila in o svojem ljubezenskem življenju vseeno spregovorila za hrvaško revijo Story.

"Vsaka napaka, vsaka napačna odločitev, je bila šola življenja, iz katere sem se učila. Bila sem trdoglava, nisem priznala napak, bila sem trmasta ... ampak to je bil učni proces. Vse, kar sem danes, sem postala zaradi svojih zmag in porazov. Danes te napake priznam, hkrati sem ponosna na uspehe. Bila sem bila prenagljena, se odločala na prvo žogo, poslušala svoje srce. Danes sem nekako bolj odrasla, poslušam instinkte, poslušam svoje srce, a poslušam tudi, kar mi govori razum - vsaka odločitev, ki jo naredimo v tem trenutku, nas dela najboljše, čas pa nam pokaže, ali smo imeli prav. Vsak dan je nov začetek, nova priložnost za življenje, ljubezen, druženje s prijatelji, za lepe trenutke. Tako jaz živim."

Za konec pa je še dodala, da resnica vedno pride na dan ter da je ljubezen še vedno tista prava stvar: "Človek ljubezen prepozna šele takrat, ko jo doživi. Ljubezen je edina prava resnica v zgodovini človeka. Sem oseba, v katerem srcu bo ljubezen vedno doma."