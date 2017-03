Jennifer Garner in Ben Affleck – še vedno so srečna družina

Jennifer Garner in Ben Affleck (Foto: X17 Agency)

Čeprav sta že pred dvema letoma javnosti sporočila, da nista več par, se Jennifer Garner in Ben Affleck še vedno nista uradno ločila. Sicer nista skupaj, a še vedno živita v isti hiši in skupaj vzgajata svoje otroke. Še nedavno je Jen dejala, da se bo ločila, a mnogi upajo, da do tega ne bo prišlo. Sredi marca je 44-letni igralec javnosti sporočil tudi, da je zaključil zdravljenje zaradi težav z zasvojenostjo z alkoholom, dejal je, da želi živeti polno življenje in biti najboljši oče.



"Rad bi, da bi moji otroci vedeli, da ni sramota, če se zatečeš po pomoč, ko jo potrebuješ ... Srečo imam, da imam ljubezen družine in prijateljev, vključno z Jen, s katero skupaj vzgajava otroke in ki me je podpirala, skrbela za otroke, dokler sem delal to, kar sem moral narediti. To je bil prvi od mnogih korakov k pozitivnemu okrevanju," je priznal igralec.



Poleg tega, da zvezdnika še vedno živita skupaj, tudi proste trenutke preživita skupaj z otroki. Fotografi so jih tako ujeli, ko so odhajali iz cerkve. Oba igralca sta bila videti zelo sproščena drug z drugim, prav tako so bili nadvse dobre volje tudi njuni otroci, 11-letna Violet, 8-letna Seraphine in 5-letni Samuel. S tem sta igralca znova odprla vprašanje, ali se mogoče trudita, da bi znova zaživela tudi kot par. Na začetku marca so mnogi skupni prijatelji potrdili, da resnično razmišljata o tem: "Jen resnično želi, da bi rešila svoje težave. Še enkrat bosta poskusila," je dejal nek prijatelj, medtem ko je drug pripomnil, da še vedno obstaja možnost sprave: "Ljubita drug drugega. In tudi oba imata resnično rada svoje otroke."