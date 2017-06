Jennifer Garner: Pri zgodbi nisem sodelovala

Hollywoodska zvezdnika Ben Affleck in Jennifer Garner, ki sta že junija 2015 naznanila, da se ločujeta, letos aprila pa sta tudi uradno vložila zahtevo za ločitev. (Foto: AP)

Čeprav sta že pred dvema letoma igralca Ben Affleck in Jennifer Garner povedala, da se razhajata, sta vlogo za ločitev vložila šele zdaj. "Jen mu je dala možnost, da konča zdravljenje odvisnosti od alkohola in da se bo počutil dobro," je pojasnil vir. "Zdaj je pač nastopil pravi čas, da to storita. Oba sta srečna in ločitev je popolnoma prijateljska," je dodal drugi. Igralca sicer svojo zasebnost skrbno varujeta ter o tem ne želita govoriti, a do zdaj zvezdnika nista imela težav, ko so mediji povzemali nujno zgodbo o ločitvi.

Toda očitno je igralki zdaj prekipelo. Kajti revija People je v junijski številki objavila članek z naslovom Jennifer Garner: Life After Heartbreak (Jennifer Garner: Življenje po zlomljenem srcu), v kateri je napisano, da se je igralka po koncu zakona končno pobrala in začenja znova. Poleg tega so njeno fotografijo uporabili tudi na naslovnici in tako so mnogi bralci menili, da je igralka sodelovala pri članku.

"Opozorili so me, da sem na naslovnici in v zgodbi, ki dajeta vtis, kot da sem sodelovala pri tem," je zapisala igralka na svojem družbenem profilu in zanikala, da je imela karkoli z nastajanjem tega članka: "Ni mi nenavadno, da dobivam klice in vprašanja, ki bližnji mislijo, da sem jim pozabila omeniti, da sem noseča ... ampak to lahko ignoriram, je pač bizarno. Tudi ta zgodba sicer ni tragična, a vseeno vpliva name in na mojo družino. Zato sem želela razčistiti, še preden bodo mamine prijateljice iz vrtnarskega krožka poskrbele, da ji bo pregorel telefon," je še dodala zvezdnica.