Jennifer Lawrence je znova samska

Jennifer Lawrence in Darren Aronofsky sta bila par od septembra 2016. (Foto: AP)

27-letna igralka Jennifer Lawrence in 48-letni režiser Darren Aronofsky sta se po več kot letu ljubezenskega razmerja razšla. Par se je začel sestajati septembra lani, kmalu po koncu snemanja srhljivke mati!, njuni zvezi pa je kljub 22-letni razliki v letih kazalo dobro. Tako je bilo vsaj videti na rdeči preprogi ob newyorški premieri filma in na drugih javnih dogodkih, na katerih so ju ujeli fotografski objektivi in sta se skupaj zabavala. A so viri zdaj povedali, da naj bi se njun odnos že pred mesecem prekinil, čeprav so ju takrat kamere še ujele, ko sta sedela skupaj na podelitvi častnih oskarjev za življenjsko delo. Razhod je bil ideja obeh, igralka in režiser pa sta po poročanju tujih medijev ohranila prijateljski odnos.

Aronofsky je o svoji nekdanji izbranki v javnosti vedno govoril le v presežnikih: "Je najbolj nadarjena igralka svoje generacije, je kot vihar, orkan, potres in nevihta talentov."

Oskarjevka se je na podelitvi častnih oskarjev za življenjsko delo fotografirala sama, sta pa z Aronofskym nato sedela skupaj in se zabavala, zato ni nihče posumil, da v njunem razmerju kaj škriplje. (Foto: AP)

Da je "preprosto čudovit" pa je oskarjevka medijem govorila tudi o svojem zdaj že nekdanjem partnerju, v katerega je bila zatreskana, že odkar je dobila vlogo v filmu mati!.

"Celo leto je trajalo, preden smo začeli vaditi, a je bil pravi profesionalec, zaradi česar mi je bilo še bolj grozno. Nekako sva vendarle oblikovala prijateljstvo. Vedel je, kako čutim do njega. A mi ni nikoli povedal, kako čuti on. No, malo sem predvidevala. Najprej se je oblikovalo prijateljstvo, potem smo začeli snemati in sva bila sodelavca pri filmu, ko je bil film enkrat posnet, sem si rekla: Zdaj pa si moj fant!" je povedala oskarjevka in še, da je prvi moški, ob katerem v razmerju ni bila nenehno zbegana. A to očitno ni bil pravi recept, da bi se njuna zveza obdržala.

Lawrenceova je bila pred Aronofskym v zvezi z britanskim igralcem Nicholasom Houltom in pevcem skupine Coldplay, Chrisom Martinom, režiser Aronofsky pa je bil prej v devetletni zvezi z igralko Rachel Weisz, s katero sta se razšla leta 2010 .