Jennifer Lopez že našla novega

47-letna Jennifer Lopez in 30-letni Drake sta bila vroča tema še pred mesecem dni, nato pa so prijatelji blizu nekdanjega para medijem zaupali, da se je njuno razmerje ohladilo, vzrok za to pa naj bi bil preveč natrpan urnik obeh zvezdnikov. Toda zvezdnica ni dolgo samevala. Po pisanju revije People naj bi se že nekaj tednov se sestajala z nekdanjim igralcem bejzbola 41-letnim Alexom Rodriguezom.

A post shared by People Magazine (@people) on Mar 8, 2017 at 6:56pm PST

"Zdi se, da je vesela. Jennifer ga je že predstavila svoji družini, zelo ji je všeč tudi to, da je oče. Toda zaveda se, da Alex velik zapeljivec, zato je previdna. Za zdaj je vse skupaj le zabava," je za revijo povedal vir blizu zvezdnice.



Alex je pred Jennifer zmenkoval tudi s pevko Madonno in igralkama Kate Hudson ter Cameron Diaz. Iz zakona s Cynthio Scurtis pa ima dve hčerki.