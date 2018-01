Jessica Alba se je razveselila sinčka

Družina igralke Jessice Alba si bo skok v leto 2018 zapomnila za vedno, saj so se razveselili prihoda novega družinskega člana. Težko pričakovanega sina sta igralka in njen mož Cash Warren na svet pozdravila na silvestrovo, veselo novico pa je zvezdnica z javnostjo delila na novega leta dan.

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Jan 1, 2018 at 11:05am PST

"Hayes Alba Warren, 31. 12. 2017. Najboljše darilo za pozdrav novemu letu," je zvezdnica zapisala ob fotografiji spečega dojenčka na Instagramu. "S Cashem se počutiva zelo blagoslovljeno. Haven in Honor sta prav tako že obsedeni s svojim novim bratcem," je še izdala presrečna mamica.

Družinica, ki so jo pred kratkim sestavljali še štirje člani, je za božič posnela tudi posebno božično čestitko, ob kateri je Jessica zapisala: "Komaj čakam, da spoznam našega malega fantka." Da bo otrok "vsak čas padel iz nje", pa se je šalila že pred tedni, ko sta ji prijateljica in mama priredili nosečniško zabavo. Takrat so vsi pričakovali, da se bo malček rodil na božič, a je izbral drugo prelomnico in jih razveselil na staro leto.

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Dec 26, 2017 at 1:15am PST

Alba in Warren, ki sta poročena že od leta 2008, imata poleg novorojenčka še dve hčerki, devetletno Honor in šestletno Haven, zakoncema pa je očitno zelo pri srcu črka H, saj se na njo začenjajo imena vseh treh njunih otrok, tudi prvega sina, ki sta ga poimenovala Hayes.