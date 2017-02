Jessica Biel je tako zaposlena mama, da včasih zajtrkuje kar pod tušem

Igralka Jessica Biel in pevec ter igralec Justin Timberlake imata 22-mesečnega sinčka Silasa Randalla. (Foto: AP)

Ko si starš in imaš uspešno kariero, svoja dnevna opravila opraviš, kadar le lahko, in igralka ter lastnica restavracije Jessica Biel ni pri tem nobena izjema. 34-letnica je v oddaji The Tonight Show voditelju Jimmyu Fallonu pojasnila, da je po rojstvu sina pridobila prav posebno sposobnost: privadila se je jesti, medtem ko se tušira.

"Takšno je pač življenje mame," je pojasnila, ko je Fallon pokazal fotografijo, ki jo je igralka septembra objavila na Instagramu, na njej pa na polički v tuš kabini ležita prazen krožnik in skodelica kave. Ob fotografiji je takrat pripisala: "Da. Jem pod tušem. Priznam. Piščančja klobasa z jabolkom in kava. Poskusite. Izzivam vas."

A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Sep 30, 2016 at 1:35pm PDT

"Ne vem, če to počne še kdo drug, ampak nimam časa za vse," je dejala.

"Zjutraj hranim Silasa, skušam se pripraviti za odhod, nato pa se spomnim, da sem pozabila jesti, zato si zajtrk odnesem kar pod tuš," je pojasnila zvezdnica. "Včasih je to zelo uspešno, včasih pa popoln polom," je dodala.

Voditelja je zanimalo, kako ji to sploh uspe. "Krožnik ali skodelico odložim na poličko in malo pojem, nato si umijem lase, potem spet malo pojem in popijem in se spet tuširam," je skušala opisati svojo navado.

"Čudovito je! Res, moraš poskusiti," ga je spodbujala.

Na to jo je Jimmy še povprašal, kako je to videti na primer, ko je kosmiče. "Deluje. Ker tudi če dobiš malo vode v mleko, to ni nič katastrofalnega. Edino kar je malo težje, je jesti sendvič. S kruhom zna biti težko. Odlično pa se obnesejo klobase," je še pojasnila.

Jessica Biel je zelo zaposlena mama. (Foto: FameFly)

22-mesečnega sinčka Silasa Randalla ima s svojim možem, pevcem in igralcem Justinom Timberlakom.