Jima bo vendarle uspelo rešiti zakon?

Igralca Jennifer Garner in Ben Affleck sta se razšla pred dvema letoma, a se še vedno nista ločila. (Foto: AP)

Igralca Jennifer Garner in Ben Affleck sta sicer že junija 2015 naznanila, da se ločujeta, a tega še vedno nista storila. Sicer nista par, a zdaj naj bi se spet trudila obnoviti svojo zvezo, je reviji People zaupal njima bližnji vir.

Še pred kratkim so bile razmere povsem drugačne, njun odnos se je precej zaostril, Jennifer naj bi bila že zelo blizu tega, da vendarle vloži zahtevo za ločitev, Bena pa so videvali v družbi neke blondinke. A sta očitno zgladila spore, in se odločila, da se potrudita rešiti svoj odnos.

"Jen resnično želi, da bi rešila svoje težave. Še enkrat bosta poskusila," je dejal vir.

"Vedno obstaja možnost sprave. Ljubita drug drugega. In tudi oba imata resnično rada svoje otroke," pa je povedal drug vir.

Dan po podelitvi oskarjev je nekdanji par v svojem domu gostil rojstnodnevno zabavo za 5. rojstni dan njunega sina Samuela. Na slavju seveda nista manjkali tudi njuni hčerki, 11-letna Violet in 8-letna Seraphina.

Čeprav nista par, sta si ostala blizu, skupaj tudi skrbita za otroke. (Foto: FameFly)

Ko sta pred dvema letoma naznanila, da se bosta ločila, so mnogi razlog za to pripisali Affleckovi aferi z njuno varuško. A je kasneje Garnerjeva pojasnila, da sta ločeno živela že več mesecev preden se je Ben zapletel z varuško. "Ona ni imela nič pri najini odločitvi za ločitev," je lani pojasnila za revijo Vanity fair.

Kljub vsemu sta si 44-letna igralca ves ta čas ostala blizu, večino časa sta živela skupaj in skupaj skrbela za svoje otroke. Celo na družinske počitnice so hodili vsi skupaj.

"Hočeta, da je družina skupaj," je dejal vir. "Ben se zelo trudi skrbeti zase. Nista skupaj, a kaže, da še obstaja upanje. Jen upa, da lahko ostaneta poročena. Tudi Ben se ne želi ločiti," je dodal. Mislite, da jima bo uspelo rešiti zakon?