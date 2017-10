Jimmy objavil novo fotografijo svojega sina

Jimmy Kimmel in Molly McNearney (Foto: AP)

49-letni TV-voditelj Jimmy Kimmel je objavil ljubko fotografijo svojega sina Billyja, s katero je javnost obvestil o zdravstvenem stanju svojega sinčka.

''Billy je danes star šest mesecev. Je zdrav, srečen in vsi smo vam hvaležni za molitve in dobre želje ter vso podporo, ki sto jo izkazali bolnišnici Children's Hospital L.A in drugim bolnišnicam,'' se je Jimmy zahvalil pod fotografijo njegovega malčka.

Komik in voditelj zabavne oddaje Jimmy Kimmel in njegova žena Molly McNearney sta se Billyja razveselila 21. aprila. Zakonca imata še triletno hčerko Jane. Kimmel ima iz prejšnjega zakona sicer še sina Kevina in hčer Katie.

Spomnimo, da je voditelj Jimmy Kimmel maja v čustvenem govoru v svoji oddaji opisal porod in posledične težave novorojenega sina Billyja, hkrati pa je okrcal ameriški zdravstveni sistem. Kasneje je v novi oddaji povedal, da gre sinu po operaciji srca na boljše.