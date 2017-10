Takšna bi bila videti, če bi živela drugačno življenje

84-letna Joan Collins je poosebljena eleganca, ki je pri svojih letih videti odlično. (Foto: AP)

84-letna britanska igralka in pisateljica Joan Collins, ki jo najbolje poznamo iz "žajfnice" Dinastija, je je na Instagramu objavila zanimivo fotografijo. Lahko bi rekli, da je pokazala, kako bi bila videti, če bi živela drugačno, nehollywoodsko življenje.

Glamurozna diva, ki jo je leta 2014 britanska kraljica Elizabeta II. uradno okronala za damo, je namreč znana po svojem brezhibno urejenem videzu, in pogosto poudarja, koliko dela in truda je potrebnega za to. Zdaj pa je delila fotografijo iz svojega novega filma Gerry, v katerem igra Hildo, osamljeno izmučeno starko, in presenetila s precej drugačno podobo, kot smo je vajeni.

A post shared by Joan Collins (@joancollinsdbe) on Oct 1, 2017 at 6:49am PDT

Zraven pa je za primerjavo objavila fotografijo z rdeče preproge dobrodelnega plesa, na kateri je bila povsem drugačna. "Hilda je postala Joan v 25 minutah," je pripisala. "Iz pobitosti v glamur," je dodala.

No ja, najbrž je za vseeno potrebovala kakšno minuto več, a videti je bila več kot odlično!