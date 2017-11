John in Chrissy pričakujeta drugega otroka

Chrissy in John drugič pričakujeta, saj je bila umetna oploditev uspešna. (Foto: AP)

31-letna manekenska lepotica Chrissy Teigen, žena R&B pevca Johna Legenda, je več kot 15 milijonom sledilcem na Instagramu s simpatičnim posnetkom sporočila, da pričakujeta drugega otroka. "Glavna" v njem je sicer njuna hčerka Luna.

"Luna, kaj je tukaj?" je Chrissy vprašala hčerko in pokazala na svoj trebuh. "Dojenček!" je odgovorila deklica. Lepotica pa je ob posnetek zapisala "Johnov je!"

Teigenova je pred tedni reviji InStyle zaupala, da bosta z Johnom poskusila imeti še enega otroka, saj je razkrila, da jo bodo oplodili z zamrznjenim zarodkom, ki so ga razvili iz 20 jajčec, ki jih je pred tem dala zamrzniti. Priznala je tudi, da se je po Luninem rojstvu borila s poporodno depresijo in povedala, da "je imela dobre in zelo slabe dni", a da o slednjih noče govoriti, poudarila pa je, da to ne pomeni, da ne obstajajo.