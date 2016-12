Johnny Depp: Amber, plačaj mi sodne stroške in stroške odvetnika

Amber Heard in Johnny Depp še nista končala z umazano vojno. (Foto: AP)

Nekdanja zakonca Amber Heard in Johnny Depp sta pred meseci po umazani ločitvi vendarle dosegla dogovor, da Depp svoji nekdanji ženi plača dobrih šest milijonov evrov, Amber pa se je nato odločila, da bo ta denar v celoti darovala v dobrodelne namene. Toda vse do zdaj Depp naj še ne bi izplačal dogovorjene vsote, prav tak pa dogovora sploh še ni podpisal. Igralkini odvetniki so zdaj na sodišče vložili zahtevo za izterjavo denarja.



Zdaj pa je udarec vrnil tudi Depp. Na sodišče je namreč vložil papirje, v katerih želi, da mu Amber plača sodne stroške v višino okoli 95 tisoč evrov. Papirje je na sodišče poslal v torek, v njih pa je zapisano, da želi, da se od vsote, ki jo mora izplačati nekdanji ženi, odtrgajo stroški odvetnika in sodišča, zraven je zapisano tudi, da je igralka kršila njun dogovor, ko je še naprej govorila o nasilju med njima.



"Johnny je doživel velik udarec – tako v profesionalnem kot zasebnem življenju, ko ga je Amber obtožila nasilja, prav tako trpi njegova družina," je zapisal njegov odvetnik ter dodal, da je obnašanje igralke neprimerno.