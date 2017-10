Johnny Depp zdaj toži tudi lastnega odvetnika

Johnny Depp hoče nazaj svoj denar. (Foto: Instar Images)

Lani je ameriški igralec Johnny Depp odpustil svojega poslovnega menedžerja in njegovo podjetje, januarja pa je podjetje tožil za 40 milijonov dolarjev, saj naj bi ga ogoljufalo in neprimerno vodilo njegove račune. Igralec trdi, da je šele lani izvedel, da ima več kot 37 milijonov evrov dolga, in za to krivi podjetje, saj naj ne bi pravilno vodili računovodstva in ga niso obveščali o njegovem finančnem stanju. Podjetje je nato proti igralcu vložilo svojo tožbo, v katerem trdijo, da je igralec poln laži.

Zdaj pa se je igralec odločil, da bo tožil tudi svojega odvetnika. Trdi namreč, da je odvetnik sodeloval z njegovim poslovnim menedžerjem in skupaj so si nagrabili del njegovega premoženja, vse pa naj bi zamaskirali kot posojilo.

Toženi odvetnik na obtožbe še ni odgovoril, medtem ko njegovi finančni upravitelji trdijo, da se je igralec dobro zavedal, kaj dogaja. Že leta 2009 naj bi ga obvestili o finančnem stanju, kajti skrbelo jih je, da igralec preveč zapravlja. "Depp hoče zanikati, da se je zavedal svoje finančne situacije, čeprav smo naredili vse, da bi njega in njegove najbližje svetovalce o tem obvestili," so še dodali iz toženega podjetja.