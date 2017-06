Depp se je svojega slabega finančnega stanja zavedal veliko prej, kot trdi sam

Johnny Depp ima 37 milijonov evrov dolga, zdaj pa na sodišču skušajo ugotoviti, kdo je kriv za to. (Foto: Instar Images)

Pravnim težavam igralca Johnnyja Deppa ni videti konca. Pet mesecev po tem, ko je zvezdnik podjetje svojih nekdanjih poslovnih menedžerjev, skupino The Management Group (TMG), tožil za 25 milijonov dolarjev (22,4 milijona evrov), saj naj bi ga ogoljufalo in neprimerno vodilo njegove račune, je podjetje udarilo nazaj.

S predstavitvijo elektronskih sporočil so dokazali, da se je je igralec zavedal svojega slabega finančnega stanja veliko pred tem, ko naj bi izvedel za svoj 40-milijonski dolg (35,8 milijona evrov).

V pravnih dokumentih je vključenih 11 elektronskih korespondenc med Deppom, njegovo sestro Christi Dembrowski, in odvetniki, agenti, menedžerji in bankirji glede računov filmskega zvezdnika. V elektronskem sporočilu iz leta 2010, ki ga je Christi poslal Johnnyjev glavni poslovni menedžer Joel Mandel, je ta zapisal, da je zvezdnik okoli štiri milijone dolarjev (3,6 milijona evrov) v minusu. Prav tako je Mandel želel, da Depp podpiše dokumente, s katerimi bi si zagotovil posojilo, s katerim bi odplačal dolg, pa ga ni dobil, prav tako ne ta druge pomembne dokumente, za katere je menedžer prosil zvezdnikov podpis.

Leta 2009 naj bi Mandel Deppa kontaktiral zaradi zaskrbljenosti nad njegovim pretiranim zapravljanjem. Svetoval mu je, naj bo pazljiv pri "prazničnih nakupih".

Depp trdi, da je šele lani izvedel, da ima 37 milijonov evrov dolga, podjetje, ki je skrbelo za njegovo premoženje pa z elektronskimi sporočili dokazuje, da se je igralec svoje slabe finančne situacije zavedal. (Foto: Instar Images)

Želel se je tudi sestati z igralcem, da bi se osebno pogovorila o njegovem finančnem stanju, o tem, koliko si je izposodil, da bi lahko vzdrževal svoj razkošni življenjski stil, kako je zdaj nujno, da poplača, kar si je izposodil ter da realistično pogledata na njegove prihodke in odhodke, da bi zagotovila, da se bodo povrnili v normalo.

Depp je odgovoril dan kasneje: "Zelo se trudim, da čim manj zapravljam pri prazničnih nakupih, ampak ne morem veliko narediti, ker moram svojima otrokoma in družini pričarati najboljši božič kot lahko." Odvrnil je tudi, da se ne more odreči zasebnim letom, ker bi to "zaradi prisotnosti paparacev bila j****a nočna mora".

Dodal je, da bodo njegovi novi filmski projekti prinesli rešitev finančnih težav, saj naj bi za film Turist dobil 20 milijonov dolarjev (18 milijonov evrov), prav tako za Temne sence, za Pirate s Karibov pa 35 milijonov dolarjev (31 milijonov evrov).

Ponudil je tudi, da lahko proda kaj svojih stvari, kot so umetniška dela, motorji, avtomobili in nepremičnine, da bi odplačal dolg. "Nisem rad v tem položaju, a nimam veliko izbire, vsi smo vedeli, da Zapiti dnevnik prinaša veliko tveganje, zadnje primerno plačilo pa sem dobil za film Državni sovražniki," je takrat dejal.

"Depp hoče zanikati, da se je zavedal svoje finančne situacije, čeprav smo naredili vse, da bi njega in njegove najbližje svetovalce o tem osvestili. Če bi želeli prikriti njegovo finančno stanje, kar nam očitajo, mi ne bi vedno znova opozarjali njegovega odvetnika Jaka Blooma in njegove dolgoletne agentke Tracey Jones o njegovem stanju," pa trdijo v podjetju, ki je upravljalo z njegovimi financami.

Depp je januarja vložil tožbo proti njim, saj trdi, da je šele lani izvedel, da ima 37 milijonov evrov dolga, in za to krivi podjetje, saj naj ne bi pravilno vodili računovodstva in ga niso obveščali o njegovem finančnem stanju.

Podjetje pa je vrnilo udarec s proti tožbo, saj naj bi bil igralec brezupni zapravljivec, ki je milijone zapravil za takšne stvari, kot je vino in umetniška dela, čeprav so mu to odsvetovali. Pravijo, da Depp na mesec zapravi kar dva milijona dolarjev (1,8 milijona evrov), med drugim samo za vino na mesec zapravi 30.000 dolarjev (26.890 evrov).

Trdijo, da Depp "ni želel živeti v okviru svojih sredstev", čeprav "so ga svetovalci nenehno opozarjali o finančnem stanju". Trdijo, da je zapravljal več, kot je zaslužil, in ni želel spremeniti svojega načina življenja, zaradi česar si je moral izposojati ogromne vsote denarja, da ga je lahko nadaljeval.