Johnny, si to ti?

Pop zvezdnica Lady Gaga je svoj 31. rojstni dan praznovala umirjeno, na večerjo v losangeleško restavracijo je povabila le nekaj svojih najbližjih prijateljev.

Med njimi je bil tudi 53-letni igralec Johnny Depp, ki je presenetil s svojim utrujenim videzom in vidno shujšanim obrazom. Zelo umazana, odmevna in naporna ločitev od igralke Amber Heard ga je očitno precej izmučila.

Umazana ločitev je pustila vidne sledi na igralcu Johnnyju Deppu. (Foto: X17 Agency)

Slavnostne večerje se je udeležil tudi 70-letni Elton John, ki sta ga spremljala njegov mož David Furnish in njun najstarejši sin, šestletni Zachary. Elton je bil precej bolje razpoložen kot Depp, tudi oblečen je bil veš kot sproščeno, saj je prišel kar v trenerki in supergah.

Večerje se je udeležil tudi Elton John, ki je s sabo pripeljal tudi šestletnega sina Zacharyja. (Foto: X17 Agency)

Gaga je svoj 31. rojstni dan, kako pa drugače, oznanila na Instagramu, na fotografiji katerem je presenetila s črnimi lasmi. "Ne vem, kako naj se oboževalcem dovolj zahvalim za vso ljubezen, ki so mi jo pokazali preko let, še posebej na moj rojstni dan. Danes se osredotočam na to, da se nasmiham ob vsem, za kar sem hvaležna, in razmišljam o zadnjih desetih letih glasbe in nastopov, ki smo jih delili skupaj," je zapisala.

"Hvala, da me še vedno navdihujete, da svoje sanje spreminjam v resničnost. Imejte radi svoje razlike, saj se ravno v vaših edinstvenih delih skriva veličina. Naj vas je ne bo strah najti. Hvala vam za vse rojstnodnevne želje. Rada vas imam," je sklenila.