Julia Stiles je prvič noseča

Julia Stiles in Preston J. Cook pričakujeta prvega otroka. (Foto: AP)

36-letna igralka Julia Stiles, ki je igralsko prepričala že leta 1999, ko je zaigrala v najstniški komediji 10 stvari, ki jih pri tebi sovražim, kasneje pa je zaigrala tudi v nekaj drugih uspešnicah, je prvič noseča.

Svojega izbranca Prestona J. Cooka je spoznala leta 2015, ko je delal kot asistent kamere pri filmu Go With Me, že na božič istega leta sta se zaročila na otoku Grade v Kolumbiji. Igralka je priznala, da je zaroka prišla nepričakovano, a da se ji je zdelo, da jo bo vprašal. "Nekoč sva imela pogovor pred dvigalom, ko mi je rekel, da glede nakita ne nosim srebra in platine, da imam raje zlato. Nato pa sem se vprašala, kakšen je pravzaprav tale pogovor?" je njegove predzaročne nakane opisala igralka.

Poroka je tako še v zraku, saj oba menita, da se jima nikamor ne mudi, plod njune ljubezni pa bo otrok, ki se bo rodil proti koncu letošnjega leta.

Stilesova je trenutno v Londonu, kjer promovira novo serijo Riviera, ki je triler v desetih delih, ki bo premiero doživel 15. junija na britanskem kanalu Sky Atlantic.