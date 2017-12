Jumanji: Dobrodošli v džungli predpremierno v kinu od 26.12.

Igralci novega Jumanjija odkrito razlagajo, kako je prvi film vplival na novega in na njih same. Zlasti velja izpostaviti pokojnega Robina Williamsa, ki je vsem znan po prvem Jumanjiju in številnih drugih nepozabnih vlogah, po svoje pa je tudi njegova zasluga, da jih je zgodba Jumanjija tako prevzela, ko so bili mlajši. Ekipa novega filma dobro ve, kako je prvi Jumanji marsikomu zaznamoval otroštvo, zato je hotela obdržati ta duh filma in vnesti zgodbo, ki bi se naravno navezovala nanj ob uvedbi številnih novosti, sprememb in nadgradenj, zlasti s tehničnega stališča.

Tudi tokrat je igra v središču zgodbe, in sicer najbolj posebna igra na svetu, ki je komaj čakala, da jo kdo spet vzame v roke, figure pa so tokrat v rokah Dwayna Johnsona, Kevina Harta, Jacka Blacka in Karen Gillan. V prvem Jumanjiju je igra oživela in vsa bitja iz Jumanjija so prišla v resnični svet. Tokrat je ravno obratno. Naši liki pridejo v svet Jumanjija, kjer bodo morali v realnih okoliščinah dokončati igro, sicer bodo za vedno obtičali v Jumanjiju. Da bo vse skupaj zanimivejše, se v igro preselijo v telesih avatarjev, ki so jih izbrali pred začetkom igre, na da bi se zavedali pomena svojih odločitev.

Z združenimi močmi in z novimi sposobnostmi bodo morali priti do konca in premagati igro, kar bo nedvomno največji izziv njihovih življenj.

Pustolovski film JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI je neposredno nadaljevanje hita iz leta 1995, glavne vloge pa v njem odigrajo Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart in

Pustolovski hit JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI bo pri nas na sporedu predpremierno od 26. decembra.

