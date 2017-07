Justin Bieber, ko voziš, odloži telefon iz rok

Justina Bieberja je policija ujela, ko je uporabljal telefon med vožnjo. (Foto: AP)

Eden najbolj priljubljenih glasbenikov na svetu, mladi Justin Bieber, se je znova znašel na napačni strani zakona. Tokrat ga je ustavil policist, ki je med patruljo opazil, da zvezdnik med vožnjo v rokah drži telefon.

Policist je glasbenika ustavil in mu izdal plačilni nalog. Ko so mediji povprašali lokalno policijo, ali je Justin res kršil zakon, je lokalna policija to potrdila, dobil je kazen zaradi uporabe telefona, dodali pa so še, da je bil zvezdnik miren, spoštljiv in brez težav prevzel kazen.

Glede na to, da je kazen za neustrezno uporabo telefona med vožnjo 'le' okoli 140 evrov, glasbenik zagotovo ne bo imel težav s plačilom, drugo pa je, če ga bo ta kazen izučila in bo drugič upošteval pravila, nenazadnje nakup slušalke ni takšen strošek.