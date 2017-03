Justin Bieber: Želim biti boljši človek

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Feb 25, 2017 at 2:36pm PST

Pop zvezdnik Justin Bieber je včeraj slavil 23. rojstni dan, ob tej priložnosti pa na družbenih omrežjih objavil svojo fotografijo iz otroških let. Zraven je zapisal: "Moj rojstni dan je in vse kar si želim je, da bi bil boljši prijatelj, boljši brat, boljši sin in boljši človek." Kaže, da Biebs res odrašča.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Mar 1, 2017 at 10:39am PST

Ob tej priložnosti pa so mu voščili tudi nekateri slavni prijatelji in celo sam Youtube. Kaj takšnega se ne zgodi ravno pogosto, a ni nerazumljivo: pevec ima na tem omrežju namreč, kljub mladosti, kar tri pesmi med 20 največkrat ogledanimi pesmimi vseh časov (Sorry, Baby in What Do You Mean?).

Pravzaprav je za njegov neverjeten uspeh zaslužen ravno Youtube, tam ga je namreč leta 2008 odkril menedžer talentov. Justin je takrat na tem družbenem omrežju delil posnetke, na katerih je pel priredbe znanih pesmi. Nato ga je pri 15. letih med zvezdnike izstrelil njegov hit Baby in postal je eden najbolj slavnih, uspešnih in kontroverznih glasbenikov vseh časov.

Njegova dobra prijateljica Ellen DeGeneres je delila ganljiv posnetek njunih skupnih trenutkov v njeni oddaji, v katerem lahko vidimo Justina še kot otoka, pa vse do danes – v oddaji je namreč redni gost.

Veliko je znanega o njegovih občasnih ne ravno zglednih izpadih, manj pa je verjetno znanih naslednjih nekaj dejstev:

Kadar ima čas, gleda ponovitve svoje najljubše serije Prijatelji; v manj kot dveh minutah zna rešiti Rubikovo kocko; rojen je bil v Kanadi, zdaj pa ima na Twitteju več sledilcev, kot ima Kanada prebivalcev (Beebs ima namreč trenutno neverjetnih 92 milijonov sledilcev); njegov mentor pa je nihče drug kot Will Smith – z njim se sestane skoraj vsak teden, igralec pa pravi, da je Justinu na voljo, kadarkoli ga ta prosi za pomoč.

Na slavljenca seveda ni pozabil tudi MTV: