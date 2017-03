Justin Timberlake: Vse najboljše, srček moj

Jessica Biel in Justin Timberlake na oskarjih 2017 (Foto: AP)

36-letni Justin Timberlake je na Instagramu objavil ljubko fotografijo, na kateri na lica poljublja svojo ženo, slavljenko Jessico Biel. Pod črno-belo fotografijo je zapisal: ''Spravljaš me v smeh. Ti me nasmejiš. Zaradi tebe ljubim. Zaradi tebe si želim biti boljša oseba. Ko že govorim o tem, nič ni boljše od tebe. Zdaj zagotovo vem, da je boljše biti srečen kot dober. Vprašajte me, kdo je najsrečnejši človek na svetu, pa vam bom povedal, da gledate vanj. Vse najboljše, srček moj.''



A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Mar 3, 2017 at 4:21pm PST

Justin in Jessica sta poročena od leta 2012. Večno zvestobo sta si obljubila v Italiji, igralka pa je pomen zakona takrat razložila takole: ''Zakon pomeni, da imaš ob sebi vedno nekoga, ki ti odpre kozarec kislih kumaric. Nekoga, s katerim si deliš vzpone in padce, dogodivščine. Nekoga, s katerim lahko greš plavat gol. Takšne stvari.''

Aprila 2015 sta se razveselila sina, ki sta mu dala ime Silas Randall.