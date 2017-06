Justina nova tetovaža opominja, naj bo boljši človek

23-letni pop zvezdnik Justin Bieber je velik navdušenec nad trajnimi poslikavami telesa. Njegovo telo krasi že več kot 50 tetovaž. Prav tako pa je zadnje čase znan predvsem po svoji želji po samo izboljšanju, po postati boljši človek.

Prejšnji teden je izjemno impresivni zbirki telesnih poslikav dodal novo, napis, ki združuje ta umetniški način izražanja in njegovo željo biti razsvetljen mladenič. Ker ima zgodnji del telesa že precej zaseden (prsi, hrbet, roke), je zdaj za mesto nove tetovaže izbral nogo. Nad kolenom ima tako zdaj vtetoviran napis "Better at 70" (Boljši pri 70 letih).

Pomen nove tetovaže je zvezdnik pojasnil na Instagramu: "Gledam nazaj na veliko stvari v mojem življenju, napake, negotovosti, in čeprav čutim, da sem zapravil veliko časa, me to hkrati žene, da bi postal boljši hitreje. Osebno želim vsak dan delati na tem, da bom boljši pri sedemdesetih."

A zvezdnik ne želi biti edini dvajset-in-nekaj letnik, ki ga krasi ta opomnik, zato je svoje oboževalce pozval, da si tudi sami dajo vtetovirati enak napis. "Če si kdo želi to tetovažo, je tukaj šablona," je pripisal ob fotografijo.