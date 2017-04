Justinu Bieberju grozi denarna kazen

Justin Bieber (Foto: AP)

Sodišče je primer pred dnevi ponovno odprlo na zahtevo okrožnega državnega tožilstva v Riu, da bi lahko najstniškega zvezdnika Justina Bieberja soočilo s prekrškom ob vrnitvi v to mesto. Pred štirimi leti je namreč zapustil državo, še preden bi ga brazilske oblasti lahko kaznovale za omenjeni prekršek. "Ker gre za zločin z manjšo ponovitveno možnostjo, nismo zahtevali, da se mu zadrži potni list," je sporočilo tožilstvo.



Danes 23-letni Bieber je med postankom v Riu leta 2013 s sprejem narisal grafit na zid hotela Nacional, ki je sicer zaščiten kot kulturna dediščina. Med takratnim obiskom je prišel na naslovnice časopisov tudi zaradi obiska v bordelu in poskusa privedbe prostitutk v prestižni kompleks Copacabana Palace. Ko so mu to preprečili, je začel razgrajati in pri tem povzročil za okoli 5.612 evrov škode.