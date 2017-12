Kaj je pokazala Chesterjeva obdukcija?

41-letni Chester Bennington se je vse življenje boril z alkoholom, mamili, depresijo, sam sabo. (Foto: Instar Images)

Dobre štiri mesece po smrti pevca skupine Linkin Park Chesterja Benningtona so končno znani rezultati obdukcije. Ta je pokazala, da je imel zvezdnik ob smrti v telesu sledi alkohola. Prvi testi so pokazali tudi prisotnost ekstazija, a v dveh

dodatnih testih te droge niso zaznali. Zato so zaključili, da ob smrti ni bil pod vplivom mamil.

Sodeč po poročilu je policija ob njegovem truplu našla stekleničko zdravil, za katere je imel recept, in pomirjevala, prav tako pa tudi prazno steklenico piva.

41-letni pevec je julija storil samomor, obesil se je na svojem domu. Njegova žena Talinda je pojasnila, da je, kadar je pil, pogosto čutil željo po samomoru.

Dan pred smrtjo se je takole zabaval z otroki. Nihče ni slutil, da ga dan kasneje ne bo več.

V obdukcijskem poročilu še piše, da so v spalnici našli biografijo, ki jo je napisal, niso pa našli poslovilnega pisma.

20. julija je Cehsterjeva hišna pomočnica poklicala nujno pomoč, saj je odkrila truplo, ko mu je prišla povedat, da ga čaka taksi. Pevčeva družina je bila takrat še na počitnicah v Arizoni, od koder je sam priletel noč prej.

Njegova zapuščina je po smrti še kako živa. Pred kratkim so se mu poklonili tudi člani njegove skupine Linkin Park, ko so med sprejemanjem glasbene nagrade to poklonili preminulemu prijatelju. "Nagrado posvečamo njemu, njegovemu spominu, talentu, smislu za humor in njegovemu veselju. Cenite, kar imate. In naj bo Chester ponosen na vas," so dejali med drugim.