Kaj kupiti za božič najbolj seksi moškemu na svetu?

Gwen Stefani ima vse, uspešno kariero, ljubko družino, srečo v ljubezni in vsako noč lahko leže v posteljo z najbolj seksi moškim na svetu. V predbožičnem času pa je naletela le na eno manjšo oviro: Kaj podariti svojemu dragemu za božič?

"Zanj je res težko kupovati! Hotela sem mu kupiti gnuje za njegov ranč, a jih že ima," je bila razočarana pevka, ki pa se je nato znašla in se odločila, da svojemu izbrancu podari zelo uporabno darilo, zaradi katerega se bo na njenem domu počutil še bolj zaželenega. "Ker je prevelik in ne paše v noben kos pohištva v moji hiši, sem se odločila, da mu bom kupila kar kavč. Rekla sem si, to bo tvoje božično darilo," je razkrila pevka, ki bi rada, da je country pevcu iz Oklahome udobno na njenem losangeleškem domu.

Blake Shelton (Foto: AP)

48-letna pevka skupine No Doubt pa je razkrila tudi, da je ona tista, ki je zaslužna, da je njen ljubi prejšnji mesec pristal na naslovnici revije People kot najbolj seksi zemljan leta 2017, saj pravi, da se je hotel naslovu najprej elegantno izmuzniti, ker to pač "ni njegov stil".

"Poklical me je in rekel: O nečem se morava pogovoriti. Želijo me fotografirati za naslovnico, toda jaz sovražim fotografiranje. Ne bom se podal v to." A ga je Gwen takoj vprašala po zdravi pameti: "Zakaj si ne bi želel česa takega? Pravkar je izšla tvoja plošča. Ko boš pogledal nazaj, boš obžaloval svojo odločitev. Daj no, živi v trenutku. Vsi želijo, da privoliš v fotografiranje. Jaz želim, da privoliš. In to ga je nato omehčalo."

Poleg kupovanja daril pa ima Gwen Stefani v predbožičnem času tudi polne roke dela s promocijo svojega prvega božičnega albuma You Make It Feel Like Christmas, pri katerem sta v naslovnem duetu združila moči Blakom. Uporabniki Youtuba pesem že uvrščajo med božične pesmi, ki gredo zelo v uho in napovedujejo, da se bo zagotovo uvrstila med klasike.