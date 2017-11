Ewan McGregor je po 22 letih zakona zaradi soigralke zapustil svojo ženo Eve Mavrakis. (Foto: Instar Images)

Ewan McGregor je po 22 letih zakona zapustil svojo ženo Eve Mavrakis, saj se je med snemanjem serije Fargo zaljubil v soigralko Mary Elizabeth Winstead. Zaljubljenca se ponosno kažeta v javnosti, Ewanova žena pa se pred javnostjo skriva in molči. Zdaj je vendarle spregovorila, sicer je bila zelo redkobesedna, a zato s tem toliko več povedala.

Na družbenih omrežjih so jo zasuli komentarji podpore. "Ne morem verjeti, da ti je Ewan to storil!," se je glasil eden izmed njih, Eve pa je odgovorila: "Kaj pa naj storim?" To daje vedeti, da ji ni lahko in da odločitev o razhodu ni bila obojestranska.

51-letna Eve in 46-letni Ewan imata štiri otroke.

Oboževalec ji je nato dejal, naj bo pogumna in se še naprej vede tako "spoštljivo in uglajeno" kot se je do zdaj, saj je razpad zveze prenesla navzven zelo umirjeno, čeprav ji je bil zelo težko. Kot so povedali njeni prijatelji, sploh zato, ker je moževo novo ljubezen pred časom sama povabila na večerjo v družinski dom, ko sta postala sodelavca. Tam je Mary Elizabeth spoznala njune otroke.

Igralec pa o koncu zakona in novi zvezi še vedno molči. Je pa zgovoren podatek, da sta tako Ewan kot Mary Elizabeth svojima zakoncema to, da ju zapuščata, sporočila maja.