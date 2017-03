Kaj se je konec tedna dogajalo z Valom Kilmerjem?

Igralec Val Kilmer je zelo jasno pokazal svoje navdušenje nad igralko Cate Blanchett. Svoj konec tedna je preživel tako, da je na Twitterju pisal sporočila občudovanja igralke, s katero sta leta 2003 skupaj zaigrala v filmu Pogrešane (The Missing).

Svoje nenavadno "spletno govoričenje" je pričel v petek, ko je zapisal, da je nekoč odletel v Avstralijo, kjer igralka živi, da bi se z njo pogovoril, tam pa je srečal le njenega moža Andrewa Uptona. "Enkrat sem letel v Avstralijo, samo da bi govoril s Cate Blanchett. Najprej sem srečal njenega moža. Oziroma, srečal sem le njega," je zapisal 57-letni igralec, zraven pa dodal svoj selfi.

Nekaj minut kasneje je napisal: "In pred kratkim sem dvakrat sanjal o Cate. Njenega moža ni bilo v teh sanjah."

Cate je z Andrewom poročena od leta 1997, imata štiri otroke (15-letnega Dashiella Johna, 12-letnega Romana Roberta, 8-letnega Ignatiusa Martina in 8-letno posvojenko Edith Vivian Patricio).

Svoje igralki posvečene objave je prekinil z objavami o obisku spomenika World trade centru, a nato je nadaljeval svoj slavospev Blanchettovi. "Ona je preprosto osupljiva, ko jo spoznaš osebno. Nekateri zvezdniki niso. Nekateri zvezdniki v živo nate ne pustijo nobenega vtisa. Cate je tako realna, da je skoraj nerealno."

Nato je razkril, da je nekoč pozabi svoje besedilo, ko je igral ob Cate, ker ga je preveč osupnilo, kako je dvignila lopato. "Enkrat sem se za kratek čas pojavil v filmu, samo da bi se družil s Cate," je dodal.

To še seveda ni bilo konec. Sledila je objava njene črno-bele fotografije, ob njo pa je pripisal: "Tudi če ne bi znala igrati, veste kaj mislim?"

V soboto zvečer je nadaljeval z objavami, saj se je odzval na kritike njegovih zapisov, ki so se marsikomu zdeli preveč vsiljivi in neprijetni za srečno poročeno Cate. "Nikoli nisem rekel ali napisal ničesar, kar ne bi izražalo največjega spoštovanja in občudovanja Cate," je pojasnil.

"Moja prijateljica je in preko let sem spoznal njenega moža in vsi se dobro razumemo. Vsakdo ki misli, da moram brzdati svoje navdušenje do tako čudovite umetnice ne razume kako je ta služba težka in kako mi umetniki računamo na spoštovanje svojih vrstnikov. Ona bo podprla vse, kar rečem, in všeč ji bo, da pravim, da jo ljubim," je še dodal.

Kilmer je nekoč dejal, da Cate ni takoj povedal, da jo tako zelo občuduje, a da verjame, da se je tega kmalu zavedala. "Mislim, da se ji je posvetilo, ko na snemanju nisem le pozabil besedila, ampak tudi, da igram, da sem na prizorišču, in sem samo stal ter strmel vanjo," je dejal.

Cate ne mara družbenih omrežij, tako da ni prisotna na Twitterju, a nedvomno je ta bizarni poklon ni zgrešil.