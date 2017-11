Kaj ste najprej zagledali, njeno hčerko ali ogromen prstan?

Skrita očem javnosti sta se nedavno v New Orleansu poročila 36-letna ameriška teniška zvezdnica Serena Williams in podjetnik Alexis Ohanian. Družbena omrežja so bila takoj polna fotografij mladoporočencev, zdaj pa je tudi Serena objavila simpatično fotografijo, na kateri razkriva svoj ogromni poročni prstan. Teniška zvezdnica je namreč objavila fotografijo hčerke Alexis Olympie Ohanian Jr., na fotografiji pa je viden tudi njen prstan. Zraven je zapisala: "Moj oči ve, kako rada imam motiv leoparda ..."

Mnogi oboževalci so se tako že pošalili, kje na fotografiji je hčerkica, kajti prstan naj bi zasenčil tudi njo. Seveda so drugi pisali tudi o tem, kako zelo simpatična je njena hčerka, ki se je rodila prvega septembra.

Seveda še vedno odzvanja tudi njena poroka, oboževalci so še vedno navdušeni nad dejstvom, da se zvezdnica ne podreja tradiciji, kajti namesto čevljev z visoko peto, ki so po navadi na nogah nevest, si je Serena raje nadela kar superge. Da pa je bila obutev vsaj malo posebna, so za to poskrbeli s priljubljenimi kristali, ki so poskrbeli za bleščeč videz.