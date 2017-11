Kaj vse je morala prestati, da je postala blondinka!

Selena Gomez na podelitvi glasbenih nagrad AMA. (Foto: AP)

Prej temnolasa Selena Gomez je poskrbela za presenečenje, ko je na nedavno podelitev ameriških glasbenih nagrad (AMA) prišla kot – blondinka. Platinasta barva ni bila mačji kašelj za lase pevke in igralke, ki pred tem še niso bili deležni tako drastične spremembe, zato sta za nežen prehod poskrbeli stilistki Riawna Capri in Nikki Lee. "Ker je je bila to prva večja sprememba, ki jo je Selena kadarkoli naredila na svojih laseh, je bilo pomembno, da lasje ostanejo zdravi in da bo odtenek pravšnji glede na njeno polt," je dejala slavna strokovnjakinja za lase in barvne odtenke Nikki Lee. "Spominja na dekleta iz 90. let, zato je Selena odtenek poimenovala #NirvanaBlonde."

Selena Gomez se dobro zaveda, da je za lepoto treba potrpeti, saj je za svoj novi videz na stolu v frizerskem salonu sedela kar devet ur. "Potrebnih je bilo devet ur, približno 300 folij in osem posodic belila, ob tem, da sva jo imeli hkrati v delu kar dve stilistki," je Riawna Capri navrgla nekaj podrobnosti, ki so zahtevale zvrhano mero potrpežljivosti. "Bil je prijeten, a dolg proces barvanja izjemno tankih pramenov, ki smo jih potem odpirali in barvo ponovno nanašali," je razodela deveturni proces, ki ga je Selena presedela v njunem salonu. "Vse je mogoče v enem dnevu, potreben je samo čas, nič drugih strank in potrpežljivost, da ohranimo popolnost las," je še dejala stilistka.

Zdaj, ko je blondinka, pa bo morala Selena za svoje svetle lase skrbeti še bolj kot prej za rjave. "Zelo pomembno je, da lase izdatno vlaži," še svetuje stilistka, ki ne dvomi, da bo svetlolaska s platinastim odtenkom sijala tudi na najdaljšo noč v letu.