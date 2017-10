Igranje monopolija prepovedano, če se bo poročila s princem Harryjem?

Za Meghan Markle, ki približno leto hodi ... (Foto: AP)

Morda se bo morala odpovedati svoji karieri

Meghan Markle je priznana igralka, filantropka, blogerka in modna kreatorka. Čeprav ne škoduje, da so kraljeve glave povezane s slavnimi ljudmi, žene prestolonaslednikov pogosto "spodbujajo", naj se odpovejo svojim zaposlitvam in se poi poroki raje posvečajo kraljevskim obveznostim. Nekateri so že opazli, da je Meghan pred meseci zaprla njen blog The Tig, zdaj pa se raje posveča človekoljubnim aktivnostim, ki bolje pristoji, če se misli poročiti na britanski dvor.

Ne bo mogla biti aktivna v politiki

Čeprav je bila Meghan do zdaj rada govorila o družbeni in rasni problematiki, se politično ne bo smela aktivno udejstvovati, če se bo poročila s Harrjem. Člani britanskega dvora imajo prepoved izražanja političnih prepričanj, ne smejo voliti kot tudi ne smejo kandidirati.

Doma ne bo smela igrati monopolija

Čudno, a resnično dejstvo. Člani kraljeva družine ima prepoved igranja monopolija med seboj, saj naj bi bila igra "preveč zlovešča". Upajmo, da ji je oz. ji bo Harry to povedal in bo lahko zaigrala kakšno partijo preden ne bo prepozno ...

Sedeti bo morala po kraljevem sedežnem redu

Člani kraljeve družine morajo vedno sedeti po strogem sedežnem redu glede glede na nasledstvo prestola. To pomeni, da bo najbrž sedel ob Harryju (po poroki), po drugi strani pa bo vedno sedela na istem mestu, obdana z vedno istimi ljudmi.

Navaditi se bo morala na varnostnike

Kraljevskim glavam ni lahko, še posebej ko jih je treba varovati pred legijami oboževalcev. Če se bo poročila na britanski dvor, bodo varnostniki in telesni stražarji postali del njenega vsakdana. To je že lahko skusila, ko sta se s Harryjem nedavno skupaj pojavila na igral Invictus v Torontu.

Spremenil se bo njen naziv

Meghan Markle ne bo več preprosto Meghan, Meg ali Rachel iz serije Suits, če se poroči s Harryjem. Dobila bo uradni naziv, kot je npr. njego kraljevo veličanstvo Walesa or vojvodinja Sussexa. Natačno pa se bo vedelo potem, ko (če) se bosta poročila.

"Spodbujali" jo bodo, naj se se oblači konservativno

Meghan je zdaj poznana kot ljubiteljica mode, saj je celo skreirala svojo linijo oblačil. A jo bodo najbrž povedali, da se mora, kot članica dvora, oblačiti bolj "spodobno" in predvsem zadržano. Čeprav se, recimo, Williamova Kate Middleton včasih odločit za kakšno nekoliko drznejšo obleko.

Zgledovati in posnemati bo morala britansko kraljico

Meghan in kraljica Elizabeta II se očitno precej dobro razumeta, kar je dobro, a se bo morala Meghan po poroki precej zgledovati in biti pozorna, kaj počne kraljica. Velja namreč protokoli, da če ona stoji, stojijo tudi ostali okoli nje, če sedi, sedijo tudi ostali in tako naprej.

Živela bo (še bolj) razkošno življenje

Meghan že zdaj ne gre slabo, saj je igralka z uspešno kariero. Po poroki pa bo njego življenje zagotovo postalo še lagodnješe. Kolikšen budžet to pomeni zanjo, je težko reči, Harry pa ima pod palcem okoli 34 milijonov evrov premoženja.