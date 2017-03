Kako lepa gesta - slavni pevec stopil za prodajni pult

Ed Sheeran, ki se je po premoru vrnil s singloma Shape Of You in Castle On The Hill, je končno izdal težko pričakovan album ÷ (Divide). Britanski pevec je na dan izida odhitel v londonsko trgovino HMV na ulici Oxford Street in si kupil svoj nov album. A to še ni vse. Ed je stopil za prodajni pult in kupce postregel kar sam. Za to priložnost je imel tudi značko prodajalca s svojim imenom. 26-letnik je kljub vsej slavi, ki jo premore, pokazal, da je vsakemu kupcu posebej hvaležen. Zaveda se, da k njegovemu uspehu veliko pripomorejo prav njegovi oboževalci, ki kupujejo njegovo glasbo in hodijo na njegove koncerte.





Britanski glasbenik je kratek video, kjer ga vidimo v vlogi prodajalca, objavil tudi na Instagramu, kjer ima 8,2 milijona sledilcev. Pod njim je v šali zapisal: ''Zapuščam glasbo, našel sem novo službo. Izšel je nov album.''

A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Mar 3, 2017 at 8:26am PST

Edov novi album je resnično raznolik, na njem pa so seveda tudi srce parajoče balade. Skladbi Perfect že pripisujejo velik uspeh, nekateri si upajo celo staviti, da bo nasledila njegov hit Thinking Out Loud. Ed je pesmi z novega albuma objavil tudi na YouTubu, kjer ima omenjena pesem v treh dneh že več kot 10 milijonov ogledov. Številke povedo več kot besede.



Glasbeni poznavalci napovedujejo, da bo Edov novi album postal eden najbolje prodajalnih v letošnjem letu, v kar seveda ne dvomimo.