Kako se je dotikati najbolj zaželenih mišic na svetu?

Zvezdnica filmske verzije legendarne serije Obalna straža (Baywatch) Alexandra Daddario se je v intervjuju za Entertainment Tonight razgovorila o tem, o čemer se sprašuje večina žensk na svetu: kako se je dotakniti izklesanih mišic enega najbolj zaželenih igralcev Zaca Efrona.

"Že kar kmalu na začetku sva snemala prizor, v katerem se moram spogledovati z njim in se dotikati njegovega pasu," je povedala 31-letnica povedala. "Nisem bila pripravljena na to. Preplavil me je šok. Ne vem. On je, nekako … ni človeški. On je nekaj, kar je izklesal Michelangelo. Še nikoli nisem videla moškega, ki je videti kot on. To je neverjetno," je dejala.

Kakor večina njegovih oboževalk pa te sreče ni imela niti soigralka Ilfenesh Hadera, a čeprav ni bila ena izmed srečnic, ki se lahko dotikajo njegovega telesa, si ga je zelo podrobno ogledala. Pojasnila je, da je med snemanjem filma veliko časa posvetila strmenju vanj. "Nisem se dotaknila njegovih mišic. Nekako so tako zelo nerealne, da jih kar želiš pustiti pri miru," je dejal. "On je čudovit in pameten in tako zelo nadarjen. Tako da postane manj telo in več Zac Efron, ta čudovit moški," je dejala.

Njegovo telo pa je rezultat trdega dela. Da bi se pripravil na vlogo v Obalni straži, je tako shujšal, da je po 12 tednih treningov imel le še pet odstotkov telesne maščobe. "Ko se zelo natančno lotim treningov in imam določen cilj, me to motivira," je za revijo Men's Fitness lani povedal 29-letni lastnik enega najbolj zaželenih teles na svetu. "Zbujam se bolj zgodaj. Ne čutim potrebe, da bi hodil ven – to ubije tvoj dan, konjičke in tvojo motivacijo," je dodal.

Sicer pa se je tudi Alexandra morala precej disciplinirati za vlogo obalne lepotice. "Morala sem se odpovedati svoji slabi razvadi – sladoledu, in začela sem s treningi z utežmi, česar nisem počela še nikoli prej. Bilo me je strah, da bom postala mišičasta, a se to ni zgodilo, se je pa moje telo izjemno spremenilo in se zdaj počutim veliko bolje," je povedala.

Bolje se počuti tudi zaradi tega, ker zaradi vloge v Obalni straži čuti veliko zadoščenje. "Vse je tako nerealno – kot najstnica nisem mogla dobiti fanta, ker sem bila preveč piflarska," je povedala za revijo People. "Zdaj se mi zdi, da se maščujem, saj igram lepotico iz Obalne straže. Mislim si: Takrat me niste hoteli, a poglejte me zdaj," je dodala.