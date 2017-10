Kako za svoj mladostni videz skrbi zvezdnica, ki zavrača plastične operacije?

Meryl Streep je ena izmed redkih hollywoodskih igralk, ki se je odločila za naravno staranje. (Foto: AP)

Zaradi mladostnega sija, ki ga oddaja, ni videti, da bi se Meryl Streep približevala sedemdesetim. Velja prepričanje, da ima 68-letnica tako porcelanasto kožo na obrazu zaradi vseh dragih krem in losjonov, a v resnici njena največja lepotna skrivnost ne stane niti centa. Se sprašujete, za kaj torej gre? Zadeva je zelo preprosta – no, vsaj sliši se preprosto. Zvezdnica se ne dotika svojega obraza.

Skrivnost je na nekem dogodku zaupala novinarki Fi Glover. "Pogovarjali smo se o lepotnih nasvetih, in dejala je, da se nikdar ne dotika svojega obraza," je pojasnila. Nenehno dotikanje namreč lahko pripomore k širitvi bakterij in povzroči infekcijo, zato to početje odsvetujejo tudi dermatologi.

In Meryl ni edina zvezdnica, ki upošteva ta nasvet. Med drugim se obraza ne dotika tudi Kendall Jenner, ki se tega drži že od malega. "Sestre in mama so me vedno opominjale, da se ne smem dotikati obraza, ker so roke umazane," pravi.

Oskarjevka Streepova se je, za razliko od premnogih igralskih kolegic, odločila postarati dostojanstveno in naravno. V plastične operacije ne verjame, ker "ti zamrznejo obraz". "Vsak naj počne, kar želi. Resnično razumem otožnost, ki pride s staranjem, sploh pri ženskah, ampak mislim, da so ljudje videti smešno, ko si zamrznejo obraz," je dejala že pred časom.