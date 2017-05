Kanabidiol: revolucija na področju alternativnega zdravljenja

Izsledki raziskav o pozitivnih učinkih uživanja kanabidiola so osupnili zdravstveno stroko

Kanabidiol (bolj znan tudi kot CBD) je poleg THC-ja ena izmed glavnih aktivnih kemijskih spojin v konoplji. Za razliko od TCH-ja CBD ni psihoaktiven in ne povzroča omame, še več – neželene učinke THC-ja, kot so denimo pozabljivost, tesnoba ali preganjavica, celo nevtralizira. Raziskave so pokazale njegov izjemen vpliv na fizično in psihično počutje, zato ga vse več ljudi uživa za lajšanje bolečin in kot pomoč pri zdravljenju različnih vrst bolezenskih stanj:

- vseh vrst raka

- želodčnih težav

- holesterola

- kronične utrujenosti

- alergij in astme

- ekcemov, dermatitisa in luskavice

- različnih vrst vnetij in virusov

- oslabelosti imunskega sistema

- bolečin v kosteh, mišicah in sklepih

- sladkorne bolezni

- epilepsije

- glavkoma

- multiple skleroze

- artritisa in revmatizma

- depresije in shizofrenije

- anoreksije

- Crohnove bolezni

- Parkinsonove bolezni

- AIDS-a

Kako deluje kanabidiol ali CBD?

Kanabidiol, ki ga sicer uvrščamo med kanabinoide, se ob vnosu v telo v celicah veže na kanabinoidne receptorje, ki se kot del endokanabinoidnega sistema nahajajo po celem telesu. Endokanabinoidi pa so človeku lastni kanabinoidi, ki kot del centralnega sistema vplivajo na različne fiziološke procese v telesu, med drugim na apetit, zaznavanje bolečine, razpoloženje in spomin.

Kanabinoidne receptorje sicer uvrščamo v dve najbolj znani skupini: prva skupina receptorjev je najbolj prisotna v centralnem živčnem sistemu, v manjši količini pa v jetrih, ledvicah in pljučih,

medtem ko je druga skupina receptorjev del imunskega sistema.

Ob rednem uživanju CBD-ja so njegovi blagodejni učinki na telo in duha kmalu opazni – uporabniki tako poleg lajšanja bolečin in splošnega boljšega počutja poročajo tudi o pozitivnih vplivih na koncentracijo, apetit in spomin.

Zakaj ravno kanabidiol?

Kot že rečeno, uživanje kanabidiola je vedno bolj priljubljeno zaradi njegovega neprecenljivega vpliva na fizično in psihično počutje ter preproste uporabe. Poviša lahko raven endokanabinoidov (telesu lasnih kanabinoidov), odlikuje pa ga tudi sposobnost vplivanja na širok spekter receptorjev v možganih in telesu. Ne vpliva namreč le na kanabinoidne receptorje, pač pa tudi na nekanabinoidne receptorje v možganih, ki se sporazumevajo z receptorji, ki so dovzetni za različna zdravila in nevrotransmiterje oziroma živčne prenašalce.

Mednje uvrščamo na primer opiatne receptorje, ki skrbijo za uravnavanje bolečine. Ti receptorji so tudi glavna »tarča« protibolečinskih zdravil. Druga vrsta receptorjev, s katerimi se sporazumeva CBD, pa so dopaminski receptorji, ki regulirajo mnogo vidikov našega obnašanja in kognicije, denimo motivacijo in sistem nagrajevanja v možganih. Nekatere raziskave so pokazale, da CBD neposredno aktivira tudi mnogo serotoninskih receptorjev, s čimer lajša mnogo težav: anksioznost, simptome shizofrenije, odvisnost od opioidov, nevropatsko bolečino, slabost in bruhanje (kot posledico kemoterapije).

Uživanje CBD-ja predstavlja enega izmed najbolj naravnih načinov, kako poskrbeti za lastno zdravje. Njegova uporaba je popolnoma varna, saj je nezasvojljiv in ne povzroča psihoaktivnih učinkov. Zato brez skrbi – z njegovo uporabo v Sloveniji ne boste kršili zakona.

Ste vedeli, da je kanabidiol mogoče uživati na različne načine?

Mnogi uživanje kanabidiola najprej povežejo s kajenjem konoplje, kar pa je eden izmed manj učinkovitih načinov njegovega uživanja, saj s kajenjem mnogo njegovih pozitivnih učinkov izzveni. Poleg tega, da je v določenih državah posedovanje konoplje nelegalno, pa lahko zaradi visoke vsebnosti THC-ja povzroča tudi določene neželene učinke.

Zato strokovnjaki priporočajo uživanje CBD-ja v obliki izdelkov, ki so za razliko od uživanja čiste konoplje bogatejši s CBD-jem in preprostejši za uporabo. Na tržišču so denimo vedno bolj dostopna različna mazila z vsebnostjo CBD-ja, po raziskavah sodeč pa obstajajo še učinkovitejši izdelki z njegovo vsebnostjo:

- CBD olje

Pridobivajo ga iz različnih vrst konoplje, ki je naravno bogata s CBD-jem in vsebuje manjšo količino THC-ja. Odslej je CBD olje vrhunske nemške kakovosti blagovne znamke SupraHemp, ki nastane prek posebnega postopka obdelave, na voljo tudi v Sloveniji. Vsebuje pa tudi druga pomembna hranila, kot na primer Omega-3 maščobne kisline, terpene, ki so pogoste sestavine smol, vitamine, klorofil, aminokisline in druge pomembne snovi.

- CBD smola

Je nekoliko gostejša od olja, poznamo pa jo tudi pod imenom kanabinoidna smola ali konopljin ekstrakt. Izvleček, podoben smoli, je pridobljen s CO2 ekstrakcijo, njegova prednost pa je v tem, da je njegovo doziranje zaradi prav posebne embalaže, v kateri se nahaja, bolj enostavno in natančno.

- CBD kristali

So najčistejša oblika CBD-ja, zaradi česar je njihovo odmerjanje lažje in natančnejše kot pri drugih oblikah. Edini CBD kristali v Sloveniji so dostopni v spletni trgovini HempMedico.si. Znani so kot močan antioksidant, ki lajša negativne učinke – pomagajo denimo pri uravnavanju krvnega pritiska, znižujejo raven stresa, izboljšujejo spanec in lajšajo bolečino.

Ste v dilemi, za kateri način uporabe se odločiti?

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s pozitivnimi učinki CBD-ja, iščejo vedno nove načine, kako uporabnikom čim bolj približati in olajšati njegovo uživanje. A različni načini uživanja so tudi različno učinkoviti.

Eden izmed bolj znanih načinov je oralna uporaba, kjer uporabnik CBD olje glede na priporočen odmerek enkrat do večkrat dnevno kapne pod jezik. Zaužiti ga je možno tudi v obliki kapsul ali navadnih tablet. Kombiniramo ga lahko tudi med različne jedi, vedno bolj so denimo priljubljeni smutiji, v katere lahko kapnemo nekaj kapljic CBD-ja, ali pa kapljice dodamo v maso med peko slaščic, s čimer se njihov okus dobro zakrije.

Nekoliko manj znane, a vseeno dobro uporabne so tudi razne tinkture, izvlečki iz konoplje, katerih vsebnost CBD-ja je manj koncentrirana kot v olju, se pa lahko tako kot olje vmešajo med hrano ali pijačo.

Skoncentrirano CBD olje ali smolo pa lahko zaužijemo tudi s pomočjo uparjevalnika oziroma vaporizerja, žepne naprave, ki na visoki temperaturi upari olje oziroma smolo. Uparjevanje je med nekaterimi uporabniki za razliko od oralnega uživanja CBD-ja bolj priljubljeno zato, ker omogoča, da uporabnik hitreje začuti blagodejne učinke, kot pa z oralnim uživanjem.

Med oralno uporabo mora namreč CBD pred vstopom v krvni obtok še skozi črevo in jetra, med uparjevanjem pa vstopi v pljuča in se od tam naprej razširi neposredno v krvni obtok. Dodatna prednost vaporiziranja je, da se učinki CBD-ja ne izničijo v tolikšni meri kot med oralnim uživanjem. Oralna biološka uporabnost CBD-ja znaša namreč le 15 %, kar pomeni, da ga pri vsakih 100 miligramih v krvni obtok vstopi le 15 %. Biološka uporabnost pri uparjevanju pa znaša med 50‒60 %, kar omogoča manjšo porabo CBD-ja.

Tako kot olje lahko tudi CBD kristale zaužijemo bodisi oralno bodisi prek uparjevalnika. Medtem ko je slednji način bolj diskreten, saj so uparjevalniki na prvi pogled pogosto enaki kot elektronske cigarete, pa so tinkture veliko bolj ekonomične, pripravite pa jih lahko kar sami doma.

Po želji je kristale tako kot olje možno dodati tudi jedem, predvsem so med uporabniki priljubljene sladice. Kristale se najlažje stopi tako, da se jih doda med maslo, ki ga na štedilniku topimo na najnižji temperaturi.

