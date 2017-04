Kanadski premier vrgel rokavico igralcu Matthewu Perryju – bi ponovil pretep?

Igralec Matthew Perry in kanadski premier Justin Trudeau sta kot otroka hodila na isto osnovno šolo. Ker je bil mladi Justin odličen športnik, pa sta ga dve leti starejši igralec in njegov prijatelj zaradi ljubosumja pretepla. "Bil sem neumen otrok," je pojasnil igralec in dodal, da s premierjem nista v stikih. "Tako mi je ljubše, ker me je preveč sram," je dodal.



Čeprav do zdaj premier in igralec nista bila v stikih, pa se je premier končno oglasil na Twitterju, kjer je igralca pozval na nov dvoboj. "Nekaj časa sem razmišljal, in prišel do zaključka – kdo za vraga noče udariti Chandlerja? Matthew Perry, si pripravljen na ponovitev dvoboja?"



Nato pa se je oglasil tudi igralec in podal zelo diplomatski odgovor: "Prijazni gospod, mislim, da bom zavrnil to povabilo ... nenazadnje imaš na voljo celo vojsko."