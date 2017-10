'Kar je storil, je nagnusna zloraba moči. Upam, da bomo zdaj priča začetku konca teh zlorab'

Čeprav se je po burnem razkritju umazane zgodovine neprimernega vedenja enega najpomembnejših mož v Hollywoodu mesto zavilo v molk, so zdaj zvezdniki končno spregovorili. Pomenljivo je, da se je to zgodilo šele po tem, ko je 65-letni Harvey Winstein izgubil službo v lastnem podjetju, torej strmoglavil s položaja enega najvplivnejših mož, ki lahko v trenutku uniči zvezdnikovo kariero. Ampak vsaj spregovorili so. Večina jih priznava, da so pogosto slišali govorice o njegovem odnosu do nadebudnih igralk, a jih niso jemali resno.

Eden tistih zvezdnikov, ki je svojega prijatelja javno obsodil, je George Clooney: "To je neopravičljivo. Samo s to besedo lahko začneš. Harvey je sam priznal in ni opravičila. Poznam ga 20 let. Omogočil mi je preboj med igralce s filmom Od mraka do zore, preboj med režiserje s filmom Izpovedi nevarnega uma. Imela sva večerje, bila sva skupaj na lokacijah snemanja, tudi prepirala sva se. Ampak nikdar nisem videl tega obnašanja – nikdar," je povedal.

Priznal je, da je v zadnjih letih slišal nekaj govoric, a da jih ni jemal resno. "Začele so se v devetdesetih, da naj bi nekatere igralke spale z njim, da bi dobile vlogo. Zdelo se mi je, da je to le način omalovaževanja igralk, način, da se jih poniža, ker naj vloge ne bi dobile zaradi talenta. Zato teh govoric nisem jemal resno. Ampak zdaj, ko slišim, da jim je plačeval za molk, tega ni nihče vedel. To je nekaj povsem drugega in tega ne morem sprejeti. Nič drugega ne morem reči, kakor da je takšno početje nesprejemljivo."

In čeprav mnogi menijo, da je vsaj nekdo v Hollywoodu moral vedeti za producentovo početje, George vztraja, da pri njem ni tako. "Da, če sprašujete, ali sem vedel, da ima nekdo, ki je zelo vpliven, nagnjenje k osvajanju mladih, lepih žensk, seveda. Ampak nisem imel pojma, da je to šlo tako daleč, da je moral plačati osmim različnim ženskam za molk, in da so tem ženskam grozili. Z mnogimi sem se pogovarjal o tem, in nihče ni vedel," je še pojasnil.

In kaj je na razkritje dejala Meryl Streep, ki je v šali Harveyja na podelitvi zlatih globusov označila za boga? "Te sramotne novice so šokirale vse, ki smo delali z njim. Te nadvse pogumne ženske, ki so povzdignile glas in razgalile te zlorabe, so naše junakinje. Ena stvar naj bo jasna – nismo vsi vedeli," je povedala.

Kate Winslet, ki je tudi delala z Weinsteinom, je dejala: "Dejstvo, da so te ženske spregovorile o ogabnem vedenju enega najpomembnejših in najbolj cenjenih filmskih producentov, je neverjento pogumno in izjemno pretresljivo. Način, na katerega se se Harvey Weinstein vedel do teh ranljivih, nadarjenih mladih deklet, NI način, katerega bi ženske KADARKOLI morale sprejeti kot normalnega na KATEREMKOLI delovnem mestu." igralka, ki je igrala v filmu njegovega podjetja Bralec.

"Niti malo ne dvomim, da je za te ženske to, kar se dogaja, ekstremno travmatično. Popolnoma podpiram in pozdravljam njihov globok pogum, in povsem podpiram ta nivo nujne izpostavitve nekoga, ki se je obnašal tako nesprejemljivo in ogabno. Njegovo vedenje je brez dvoma sramotno, obupno in zelo, zelo napačno. Upala sem, da so te zgodbe samo izmišljene govorice, morda smo bili vsi naivni. In to me tako zelo jeti. Glede takšnega ponižujočega, nagnusnega vedenja mora na vseh delovnih mestih povsod po svetu veljati ničelna stopnja tolerance," je sklenila.

Medtem ko tudi Judi Dench zaslugo za hollywoodsko slavo pripisuje Weinsteinu, žrtvam njegovega vedenja izraža podporo: "Čeprav ni dvoma, da mi je pomagal pri karieri, sem bila v popolni nevednosti glede teh dogodkov, ki so, seveda, grozljivi. Povsem podpiram tiste, ki so pogumno spregovorile."

"Vsi, ki govorite, da so te ženske šibke, ker so sprejele odškodnine, ali tako dolgo čakale, da spregovorijo – ne razumete, kaj pomeni ustrahovanje. Moški kot je Weinstein vam grozijo s tistim, kar vam pomeni največ – varnost, finančna svoboda in da, kariera. Zdaj je čas, da prisluhnemo in se učimo, in ne da sodimo ženske, ki so jih ustrahovali, nadlegovali in prisilili v različna dejanja," je tvitnila Lena Dunham.

Glenn Close je med tistimi, ki priznava, da so pogosto slišali govorice o Weinsteinovem vedenju. "Tukaj sedim, globoko pretresena, ker sem se več let zavedala govoric, da se Harvey do žensk neprimerno vede. Do mene je bil vedno spodoben, ampak zdaj sem jezna in zelo žalostna. Nisem jezna samo nanj in na zaroto o tišini glede njegovih dejanj, ampak to, da je fenomen 'kavča za avdicije' še vedno resničnost v našem poslu: ta grozljiv pritisk, grozljiva pričakovanja do žensk, ko močan, vpliven, egoistični nasilnež pričakuje spolne usluge v zameno za službo," je bila jasna.

"Pozdravljam gromozanski pogum žensk, ki so spregovorile. Upam, da bodo njihove zgodbe povzročile, da spregovorilo še druge in da se bodo vendarle začele odvijati spremembe," je še dejala.

"Kot vedno stojim ob pogumnih žrtvah spolnega nadlegovanja. Ni vaša krivda. Verjamem vam," je tvitnila Brie Larson.

"To zlorabo moči je treba razgaliti, ne glede na moč tistih, ki zlorabljajo. Javno moramo podpreti tiste, ki so dovolj pogumni, da spregovorijo in se izpostavijo," je tvitnila America Ferrera.

Christian Slater pravi, da ženske, ki spregovorijo in se zoperstavijo nasilnežem, ogromno tvegajo in da je težko razumeti, da jih zato družba zasmehuje, jim ne verjame in jih krivi. "Pogumna dejanja žensk, ki so novinarjem zaupala svoje travmatične izkušnje, so močno spremenile paradigmo. Nobena ženska se na delovnem mestu ne bi smela bati za svojo varnost. Noben moški se ne bi smel počutiti varnega pred posledicami svojih dejanj," je dejal.

Igralka Amber Tamblyn poziva Weinsteina, naj prekliče pogodbe o molčečnosti, ki so jih morale podpisati zlorabljene igralke: "Če bi to storili, bi vas nadvse spoštovala. Začetek zdravljenja je resnica. Pustite jim, da spregovorijo."

Igralec Mark Ruffalo želi biti jasen: "Kar je storil Harvey Weinstein je nagnusna zloraba moči in je grozljivo. Upam, da bomo zdaj priča začetku konca teh zlorab."

Žrtvam v bran je stopila tudi Julianne Moore: "Spregovoriti o spolnem nasilju je strašljivo. Ampak skozi ta pogum napredujemo kot družba, zato se jim zahvaljujem. Stojim z njimi."

Igralka Jessica Chastain je priznala, da so jo svarili vse od začetka. "Zgodbe so bile povsod. Če to zanikamo, bomo spet ustvarili okolje, v katerem se bo kaj takšnega ponovno zgodilo." Ko so jo oboževalci zbodli, zakaj je delala z Winsteinom pri filmu Eleanor Rigby, pa je odvrnila: "Ker je režiser želel delati z njim, čeprav sem nasprotovala."

"Srce me boli za vse, ki jih je ta moški ranil. Kot igralec, človek in feminist vas podpiram. Vedno sem, vedno bom," je tvitnil zvezdnik serije Sodobna družina Jesse Tyler Ferguson.

"1. Naj bo jasno: Kar je Weinstein počel tem ženskam, je zloraba. Šokirana, ogorčena in polna gnusa sem. To je grozljivo. 2. Čeprav dogajanju nisem bila priča, sem solidarna z žrtvami in upam, da njihov pogum ponese glasno sporočilo vsem, ki zlorabljajo svojo moč. 3. Valjenje krivde na žrtve se mora nehati. In tudi to, da se jih krivi, ker niso spregovorile prej. Spregovorile so, in tukaj smo, da jim prisluhnemo," je tvitnila Olivia Wilde.

In tem, ki žrtve napadajo, zakaj niso spregovorile že prej, kratko odgovarja ena izmed žrtev, Lauren Sivan: "Pa bi VI skušali to povedati pred 10 leti. Šele zdaj je to mogoče, ker so to storile tiste bolj slavne in veliko bolj pogumne od mene."

Sivanovo je Weinstein nadlegoval, ko so bili z večjo skupino prijateljev, in se najprej z njo pogovarjal "vljudno in toplo". Ko so se prestavili na drugo lokacijo, jo je vprašal, če želi na ogled restavracije, ki jo je imel v lasti. Mislila je, da jo bo peljal na ogled kuhinje, pa jo je odpeljal v prazen prostor, kjer jo je stisnil v kor in jo skušal poljubiti. Ko mu je odvrnila, da tega noče, se je postavil red vrata, da ni mogla oditi, in dejal: "Potem pa samo stoj tam in bodi tiho," ter se začel samozadovoljevati.

Modna oblikovalka: Ženske so same krive

Niso pa vsi zvezdniki na strani žrtev – mnoge je nadvse (neprijetno) presenetila modna oblikovalka Donna Karan, ki je brez pomisleka branila padlega producenta. Namignila je, da so "ženske morda same krive, ker se tako oblačijo". Da, prav ste prebrali – to je izjava modne oblikovalke. "Moramo se pogledati. Seveda je na primer na Haitiju, kjer delam, za ženske težko. Videti to v lastni državi je izjemno težko. Ampak kako predstavljamo sebe? Kaj prosimo, če ves čas predstavljamo vso seksualnost? Če pogledate, kako se ženske oblačijo, kaj prosijo? Težave," je dejala 69-letnica. Harveyja je še označila za čudovitega človeka. Seveda je s tem sprožila val ogorčenja, najbolje pa ga je povzel slavni kuhar Anthony Bourdain, ki je tvitnil fotografijo razgaljene mladenke, ki reklamira prav oblikovalkino linijo: "Koliko 17-letnic si oblekla tako, kot da – po tvojih besedah – prosijo za to?"

In kar najbolj preseneča pri tistih, ki Harveya branijo – med njimi je tudi Jimmy Kimmel, ki je sicer brez dlake na jeziku – ni to, da ne verjamejo igralkam, temveč da je Harvey sam priznal svoje neprimerno obnašanje. Kimmel na primer trdi, da časnik laže, pa čeprav je producent sam priznal svoje neprimerno vedenje. Sam je priznal, pa še vedno ne verjamejo. To najbrž pojasni, zakaj so igralke molčale.