'Kar malo sem se zagledal v Beckhama, tako zelo kul je'

Charlie Hunnam je povsem navdušen nad Davidom Beckhamom. (Foto: AP)

Britanskega igralca Charlieja Hunnama oboževalci poznajo kot trdoživega mišičnjaka iz televizijske drame Sinovi anarhije, a kaže, da se tudi takšnemu junaku ob srečanju z Davidom Beckhamom stopi srce.

Zvezdnika sta se spoznala na snemanju novega filma režiserja Guya Ritchieja Kralj Artur: Legenda o meču, ki v naše kinematografe prihaja maja. Hunnam v filmu igra glavno vlogo.

Po mnenju soigralca je David Beckham ponižen, prijazen, dostopen in zelo očarljiv. (Foto: AP)

"David me je na snemanju večkrat vprašal za mnenje. Ne vem, če sem mu bil v kakšno pomoč ali ne, ampak bil sem prevzet," je povedal.

Dodal je, da mu je hitro postalo jasno, kako je Beckham postal tako uspešen: ker je na snemanje prišel odločen, da bo dobro opravil. Vadil je z učiteljem za govor, za igro, skratka svojo nalogo je vzel zelo zelo resno. "Ker je takšen zvezdnik in to ni ni njegovo področje, sem pričakoval, da bo vse skupaj vzel lahkotno in za šalo. Ampak njegova delovna etika je neverjetna. In poleg tega je tudi zelo ponižen, prijazen, dostopen in zelo očarljiv. Nisem oboževalec nogometa, zato o njem nisem imel nobenih občutkov, ne dobrih ne slabih. Ampak so takrat, ko je končal s snemanjem, sem bil že kar malo zaljubljen vanj. Bil je prekleto kul," Hunnam ni mogel prehvaliti nogometaša.

V filmu bo sicer Beckhama težko prepoznati, saj so ga umetniki ličenja spremenili v jeznega brazgotinastega viteza.

Najbrž je bil Beckham Charlieju tako všeč, ker se tudi sam z vso resnostjo pripravlja na vlogo. Ko se je pripravljal za vlogo v filmu Izgubljeno mesto Z, je prekinil vse družabne stike. "Odločil sem se ustvariti situacijo, v kateri sem občutil popolno osamljenost, in čustveno težo te žrtve. Zato sem za štiri mesece prekinil popolnoma vse stike z vsemi v mojem življenju. Ugasnil sem telefon. Nisem imel elektronske pošte, niti enkrat nisem šel na splet. Nisem pogledal nobenega filma, niti štiri mesece nisem nikogar poklical," je povedal. To pa je predanost vlogi, kapo dol!