Kardashiani odpustili še enega varnostnika

Tudi Kendall Jenner je po ropu odpustila varnostnika. (Foto: AP)

Na večer, ko je potekala zabava pri Kendall Jenner, je varnostna služba postavila svoje varnostnike na vse kritične točke, toda očitno je roparju vseeno uspelo priti do spalnice in s seboj odnesti za okoli 190.000 evrov vrednega nakita. Med zabavo je Kendall sicer zaslišala alarm, ki je oznanil, da je nekdo odprl vrata v hiši, a temu ni posvečala pozornosti, saj je bila prepričana, da je obdana samo s prijatelji.



Ko je zvezdnica opazila, da so ji ukradli nakit, je takoj poklicala policijo, ki je pregledala tudi nadzorne kamere in zaslišala varnostnike. Medtem se je 21-letna Kardashianova odločila, da bo varnostnika, ki je stal pred hišo, odpustila. Odpuščenega varnostnika je Kendall najela prejšnje poletje. "Odločitev, da Kendall odpusti varnostnika, ni bila osebna, ampak je šlo samo za seštevek vsega dogajanja po ropu," je odločitev zvezdnice komentiral bližnji prijatelja zvezdnice.



Nakit hollywoodskih zvezdnic zadnje čase zelo 'diši' roparjem. Oropali so Niki Minaj, ki so ji iz doma na Beverly Hillsu odnesli nakit v vrednosti 163.000 evrov, Alanis Morissette je ostala brez nakita v vrednosti 1,9 milijona evrov in seveda je tukaj tudi zelo odmeven rop Kim Kardashian v Parizu. Tudi Kim je po ropu zelo hitro odpustila svojega varnostnika Pascala Duvierja.