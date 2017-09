Kardashianove res vse počno skupaj: noseča je tudi Khloe!

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Sep 8, 2017 at 11:19am PDT

Medtem ko je že dlje časa znano, da Kim Kardashian s pomočjo nadomestne matere pričakuje tretjega otroka, ki naj bi se ga s Kanyjejem Westom razveselila januarja, je pred dnevi udadila novica, da prvega otroka pričakuje tudi najmlajša članica družine Kardashian-Jenner, 20-letna Kylie. Ta naj bi se naraščaja razveselila februarja.

Zdaj pa je v javnost pricurljala še novica, da je prav tako v četrtem mesecu nosečnosti tudi Khloe Kardashian. Vse tri naj bi pričakovale deklice.

33-letna Khloe otroka pričakuje s 26-letnim košarkarjem Thristanom Thompsonom, s katerim sta skupaj eno leto.

Rensičnostna zvezdnica se je v finalu 13. sezone serije V koraku z družino Kardashian šalila, da si košarkar želi toliko otrok, da bi lahko sestavili kar košarkarsko ekipo. "Z mano si želi imeti pet ali šest otrok, in to je čudovito. A ker ne jemljem več kontracepcije, je tudi malo strašljivo. To je velik korak," je dejala.

Kylie in Khloe sta nad istočasno nosečnostjo vzhičeni. "Kylie se veseli, da bo lahko to novo življenjsko dogodivščino delila s svojo starejšo sestro. To si predstavljata kot obdobje, v katerem se bosta med njima spletli še globlji vezi, prav tako pa tudi med njunima otrokoma," je dejal vir. "A to ni bilo načrtovano, zgodilo se je povsem po naključju," še trdi.

Khloe pa je presrečna, da se je to zgodilo zdaj s Tristanom in ne s kakšnim od njenih prejšnjih partnerjev. "Vidi ga kot najboljšega očeta za svoje otroke in nestrpno pričakuje, kar bo prinesla prihodnost," je dodal vir.

Sicer tudi te nosečnosti slavna družina še ni komentirala.