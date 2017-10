Kate Hudson zna prestrašiti otroke, da ostanejo praznih rok

"Zvijačo ali sladkarije," na noč čarovnic sprašujejo otroci v angleško govorečih državah bližnje in daljno sorodstvo in sosede. Njihov cilj pa je, da bi nabrali kar največjo zalogo sladkarij ali vsaj toliko, da bodo zdržale do božiča. Nič drugače ni bilo na domu igralke Kate Hudson, ki pa se je odločila, da ne bo preveč radodarna s sladkarijami, ampak je raje ubrala potegavščino, s katero bo svojim otrokom preprečila, da si bodo ustvarili preveliko zalogo čokoladic.

Samo najbolj pogumni so si drznili približati Katinim sladkarijam, saj jih je varovalo strašilo, ki se je aktiviralo vsakič, ko je katera izmed drznih mask stegnila roko po sladkih pregrehah.

A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Oct 29, 2017 at 7:28pm PDT

"Ugotovila sem, kako otrokom preprečiti, da bi pojedli preveč sladkarij na noč čarovnic," je Hudsonova ponosno zapisala ob objavi videa, na katerem ne manjka otroškega vreščanja. Po odzivu otrok, ki so v večini poskusov ostali praznih rok, ji bo uspelo sladkarije prihraniti kar za naslednje leto.

38-letna igralka obožuje tradicijo helloweena, h kateri obvezno spada tudi rezljanje strašljivih buč. To ji gre še posebno dobro od rok za pomirjanje nervoze, ko spremlja napeto tekmo bejzbola, kot je priznala ob objavi te fotografije.