Vojvodinja Kate: Pritisk, da moram biti popolna mama, je bil velik

Kate Middleton se strinja, da je materinstvo nekaj čudovitega, a je treba govoriti tudi o stresih. (Foto: AP)

Priznala je, da je pod pritiski popolnega starševstva in da se je po porodu kosala z osamljenostjo. (Foto: AP)

Tudi Kate Middleton očitno ni popolna v vseh pogledih, kot se kaže navzven in kot jo vidi svet. Zdaj je razkrila, da je po rojstvu otrok čutila "izgubo samozavesti in občutke ignorance", saj se ji je zdelo, da mora biti "popolna mama".



Vojvodinja Cambridgea je mama princa Georgu in princese Charlotte, priznala pa je, da si ji starševstvo, ne glede na to, da ima veliko pomočnic, zdi "velik izziv". Hkrati je potožila, da se je po porodu počutila precej osamljeno.



Zdaj sodeluje pri projektu Best Beginnings, ki se ukvarja z duševnim zdravjem pri mladih mamicah. "Zase lahko rečem, da je materinstvo čudovita izkušnja, hkrati pa velik izziv, saj je tudi pri meni, kot pri mnogih mamah, občasno vodilo v pomanjkanje samozavesti in ignoranco. Nič te ne more pripraviti na to veliko izkušnjo, ko postaneš mama. Gre za skupek radostnih čustev, izčrpanosti, ljubezni in skrbi. Tvoja identiteta se spremeni čez noč. Prej razmišljaš kot posameznik, nato pa brez kakršnih koli pravil, ni pravilnega ali nepravilnega, skušaš narediti, kar je najboljše za tvojo družino. Nekaj od tega je strah, da boš popoln, saj se vsi pretvarjamo, kako ljubimo vsako minuto starševstva. V redu je, da govorimo o materinstvu kot nečem čudovitem, moramo pa govoriti tudi o stresih in napetostih. Matere imajo veliko podpore, ko so noseče, po porodu pa lahko nastopi osamljenost," je Kate povedala ob obisku londonskega kolidža porodničarjev in ginekologov.