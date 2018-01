Katera je ujela najbolj zaželenega Turka, za katerim vzdihujejo tudi Slovenke?

V glavnih vlogah turške uspešnice Moja boš blestita 25-letna Neslihan Atagül Doğulu in 33-letni Burak Özçivit. Bo njuna ljubezen dovolj močna, da bo kos vsem oviram? (Foto: POP TV)

Te dni je veliko govora o novi turški seriji Moja boš, ki je očarala tudi slovenske gledalce še posebej predstavnice nežnejšega spola. Ne gre samo še za eno v nizu ljubezenskih zgodb, ki se za razliko od ostalih bohoti z emmyjem za najboljšo mednarodno telenovelo leta. V glavnih vlogah navdušujeta 25-letna Neslihan Atagül Doğulu v vlogi lepe Nihan, in 33-letni Burak Özçivit v vlogi postavnega inženirja Kemala.

Čeprav je njuna ljubezen v zgodbi na veliki preizkušnji, saj jima ta hip stvari uhajajo iz rok, pa sta v zasebnem življenju tako Neslihan kot Burak srečno poročena. 33-letni Turek, ki je svojo kariero začel v manekenskih vodah in na tekmovanju Best Model of the World (Najlepši maneken na svetu) zasedel drugo mesto, se je pustil zapeljati 31-letni igralki Fahriye Evcen.

Burak in Fahriye sta se spoznala na snemanju serije Calikusu, kjer sta igrala osrednjo vlogo zaljubljenega para. Njuna ljubezen je prerasla televizijske okvire, saj je med njima preskočila iskrica ljubezni. Marca lani sta se v Nemčiji zaročila, večno zvestobo pa sta si obljubila junija v Istanbulu. Na medene tedne sta pobegnila na rajske Maldive.

