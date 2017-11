Najljubši lepotni nasvet mladostne lepotice Kate

43-letna Kate Moss je ena tistih srečnic, ki ne kaže svojih let. (Foto: Instar Images)

Z več kot 30 let izkušenj v modni industriji je 43-letna Kate Moss v svoji karieri preizkusila že nešteto lepotnih nasvetov in postopkov. Njen mladostni videz ji zavida mnogo žensk, ki predvidevajo, da manekenka zanj skrbi z dragimi lepotni postopki. A sama pravi, da ni tako. Ko so jo pri reviji Stella vprašali, kaj je najboljši lepotni nasvet, ki ga je dobila v dolgoletni karieri, je odgovorila: "Potop v led."

"Umivalno korito napolnite z ledenimi kockami, mrzlo vodo in narezanimi kumarami, nato pa v to potopite svoj obraz za tako dolgo, kot le lahko. To v hipu zmanjša zabuhlost in zategne vašo kožo," je pojasnila.

Sicer je priznala, da si, kadar le lahko, privošči nego obraza in masažo, a da ji v hitrem življenjskem tempu še najpogosteje uspe opraviti le "ledeno terapijo", ki jo lahko pravi kjerkoli.

Lepotica pa je povedala tudi, da kljub svojemu poklicu in videzu ni podlegla obsesiji s selfiji in družbenimi mediji, ki je po njenem mnenju spremenila celotno modno sceno.

"Ne maram selfijev. Najljubša fotografija, na kateri sem, je portret, ki ga je posnel fotograf Mario Testino za ameriški Vogue in na kateri sva s hčerko Lilo. Brezčasna je. Imam jo v kopalnici in jo gledam vsak dan," je povedala. Fotografija je iz leta 2011, Lila je zdaj stara 14 let.