Katie elegantna v slogu Jackie Kennedy: lepša kot kdaj koli prej

Katie Holmes je bila gostja jutranje oddaje Good Morning America, kjer je predstavljala novo serijo The Kennedys After Camelot. Zvezdnico so paparaci ujeli že pred studiem, kjer je navdušila z elegantnim in popolnim videzom. Katie, ki v novi seriji igra nekdanjo prvo damo Amerike Jacqueline ''Jackie'' Kennedy. Ta je bila tudi za hollywoodsko zvezdnico velik navdih. Katie je pri Jackie med drugim zelo občudovala, kako ji je na očeh javnosti uspelo vzgajati svoje otroke in jih hkrati obvarovati in zaščiti, da so ostali zelo prizemljeni. ''Stala jim je ob strani, jih podpirala pri uresničevanju sanj. Bila je tako elegantna,'' je povedala 38-letna Katie.



Jackie je bila modna ikona in je imela po igralkinih besedah zelo prefinjen okus za modo. Igralka je bila navdušena nad njenim čudovitim nakitom, še posebej nad njeno uro znamke Cartier.

''Našli smo staro Cartier uro, ki se je odlično podala k izbrani garderobi, ker se mi je zdelo, da je to zelo pomembno. Borila sem se za to uro. Borila sem se za Cartier (smeh).'' je v intervjuju povedala Katie, ki je priznala, da je uro na koncu lahko obdržala zase in pristavila: ''Ni mi je bilo treba vrniti. To je bil najboljše (nasmeh).'' je še pristavila.

Katie se je v enem od delov serije preizkusila tudi kot režiserka. Režiser serije je Jon Cassar, za katerega je Katie dejala, da je bil njen odličen mentor. Že na začetku marca je priznala, da jo vedno bolj privlači tudi delo za kamerami. "Za zdaj mi je všeč igra in režija.'' Decembra lani je predstavila svoj režijski prvenec, celovečerni film, v katerem je zaigrala tudi sam.