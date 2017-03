Se Katie Holmes poslavlja od igralske kariere?

38-letna Katie Holmes se bo vse bolj posvečala režiranju in vse manj igranju. (Foto: FameFly)

Igralka Katie Holmes je v svoji bogati karieri nanizala že vrsto vlog, med drugim je dvakrat odigrala tudi Jackie Kennedy, a pravi, da je tista vloga, ki jo najbolj izpolnjuje, materinska.

"Ta posel je tako negotov, nikoli ne veš, kje boš … Moj otrok je zame najvažnejša oseba na svetu, njena vzgoja pa je trenutno bolj pomembna kot moje delo," pravi 38-letna Katie, ki ima z nekdanjim možem Tomom Cruisom 10-letno hči Suri.

"Zelo je pomembno, da sem prisotna in da ima Suri stabilno, nedolžno otroštvo. Neizmerno sem srečna, da lahko počnem, kar počnem, ampak na svetu ni ničesar boljšega od tega, da gledaš, kako uspeva tvojemu otroku," je dejala.

Sicer se še vedno vidi kot igralko, a vedno bolj tudi išče delo za kamerami. "Za zdaj mi je všeč igra in režija. Sčasoma pa bom le še režirala," je dejala. Decembra lani je predstavila svoj režijski prvenec, celovečerni film, v katerem je zaigrala tudi sama.

"Z vsakim dnem se tvoji otroci nekoliko oddaljijo od tebe. To je pozitivno. Morajo postajati vse bolj neodvisni, a hkrati ti to zlomi srce. Želiš si, da bi večno ostali s tabo, ampak so osupljiva bitja in moraš storiti vse, kar lahko, da jim daš, kar potrebujejo – in nato bodo odšli. In to bo zame zelo zelo žalostno."