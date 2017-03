Katy Perry je veliko več kot le poljubila dekle

"Poljubila sem dekle in bilo mi je všeč," je leta 2008 zapela Katy Perry in zaradi istospolne tematike pop pesmi povzročila kontroverznost, ki jo je izstrelila v slavo.

Katy Perry se je pred kratkim razšla s partnerjem Orlandom Bloomom. (Foto: FameFly)

Devet let po tem je razkrila, da je v resnici v mladosti počela kaj več kot le poljubljala dekle.

"Jaz sem samo pevka in tekstopiska. Govorim svojo resnico in svoje fantazije rišem v pop pesmi. Na primer, kot je I kissed a girl and I liked it. V resnici sem storila mnogo več, kot to. Ampak kako naj bi si to razlagala kot strogo krščansko vzgojeno dekle," je pojasnila pevka, ki je odraščala v globoko vernem svetu, kjer so obstajale skupine za 'spreobračanje homoseksualcev'. "Edino kar sem vedela, je bilo, da sem radovedna, in že takrat sem vedela, da spolnost ni črno-bela," je povedala.

"Ko sem leta 2008 izdala to pesem, sem vedela, da sem sprožila dialog in tudi svet je bil dovolj radoveden, da so si prepevali pesem."

Svojo mladost je preživela tako, da je "istospolnost skušala odmoliti stran", a ko se je prebila v svet, so se stvari spremenile. "Našla sem svoj dar in moj dar me je predstavil ljudem zunaj mojega mehurčka in moj mehurček je počil. Ti ljudje niso bili nič podobni tistemu, česar so me učili, naj se bojim. Bili so najbolj svobodni, močni, prijazni in vključujoči ljudje, kar sem jih kdaj spoznala," je pojasnila.