Katy Perry prepovedali vstop na Kitajsko

Katy Perry na Kitajskem ni zaželena. (Foto: AP)

Kot kaže Kitajci še niso pozabili incidenta iz leta 2015, ko je pevka Katy Perry v Tajpeju nosila obleko z sončnicami, s čimer naj bi podprla tajvansko študentsko gibanje, ki je protestiralo proti trgovinskem sporazumu s celinsko Kitajsko. Sprva je sicer kazalo, da ne bo imela težav z vizo za tokratni nastop na modni reviji znamke Victoria's Secret v Šanghaju. A ko je spet prišla na plano omenjena zadeva, so jo za nedoločen čas dali na listo nezaželenih na Kitajskem.

Katy je med nastopom takrat tudi mahala s tajvansko zastavo, s čimer je izrazila solidarnost z državo, ki s s Kitajsko že leta bori za neodvisnost. Kitajci pa so glede vsega očitno zelo občutljivi in temeljito prečešejo družbena omrežja izvajalcev, ki naj bi tam nastopili, seveda če bi našli kaj spornega. Zasedbi Maroon 5 so pred leti prepovedali nastop, ker je eden njihovih članov Dalajlami zaželel vse najboljše za rojstni dan na Twitterju.

Tudi manekenki Gigi Hadid so tokrat prepovedali vstop, ki je prek Twitterja sporočila, da se ne misli udeležiti tokratne modne revije. Zakaj, ni točno povedala, sumi pa se, da naj bi šlo za njeno objavo na Instagramu, ko je februarja oponašala Budo, kar naj bi spet užalilo Kitajce.

"Diplomatsko težavo" naj bi imela tudi Adriana Lima, je poroča Page Six, med manj znanimi manekenkami pa so zavrnili tudi Julio Belyakovo, Kate Grigorievo in Irino Sharipovo.